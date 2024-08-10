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Ebrar Karakurt'tan Sonra Furkan Bölükbaşı'na Bu Sefer de Yeşim Salkım Had Bildirdi!

Ebrar Karakurt'tan Sonra Furkan Bölükbaşı'na Bu Sefer de Yeşim Salkım Had Bildirdi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 17:04

Geçtiğimiz günlerde Furkan Bölükbaşı, Filenin Sultanları'nın başarılı ismi Ebrar Karakurt'a 'provokatör' demiş Ebrar Karakurt'tan ise Bölükbaşı'na kapak niteliğinde cevap gelmişti. Furkan Bölükbaşı bu kez de Yeşim Salkım'a sataşınca yine eşsiz bir cevap ile karşılaştı!

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselen milli takımın başarısı sosyal medyada gündem olmuş, Furkan Bölükbaşı ise Ebrar Karakurt'u hariç tutarak takımı kutlamıştı hatırlarsanız.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselen milli takımın başarısı sosyal medyada gündem olmuş, Furkan Bölükbaşı ise Ebrar Karakurt'u hariç tutarak takımı kutlamıştı hatırlarsanız.

Ebrar Karakurt ise Bölükbaşı'nın paylaşımına "Arkadaşlar kim bu lavuk???? 😅" cevabını vererek lafı gediğine oturtmuştu.

Ebrar Karakurt ise Bölükbaşı'nın paylaşımına "Arkadaşlar kim bu lavuk???? 😅" cevabını vererek lafı gediğine oturtmuştu.

Bölükbaşı, bu kez de Ebrar Karakurt'u savunan Yeşim Salkım'a sataşarak "Sen 200 kiloluk Hakan Uzan’la evlenirken neyin terini döküyordun çok iyi biliyoruz. Bütün Uzan ailesi sana ağza alınmayacak hakaretler saydırdı, para aşkından cevap bile veremedin. Buket Aydın sana 200 kilodan daha ağır gelir, laflarının altında kalırsın." paylaşımında bulundu!

Bölükbaşı, bu kez de Ebrar Karakurt'u savunan Yeşim Salkım'a sataşarak "Sen 200 kiloluk Hakan Uzan’la evlenirken neyin terini döküyordun çok iyi biliyoruz. Bütün Uzan ailesi sana ağza alınmayacak hakaretler saydırdı, para aşkından cevap bile veremedin. Buket Aydın sana 200 kilodan daha ağır gelir, laflarının altında kalırsın." paylaşımında bulundu!
twitter.com

Ebrar Karakurt'tan aldığı cevap kendisine yeterli gelmeyince Furkan Bölükbaşı bu kez de Yeşim Salkım'dan efsane bir cevap aldı 👇🏻

Ebrar Karakurt'tan aldığı cevap kendisine yeterli gelmeyince Furkan Bölükbaşı bu kez de Yeşim Salkım'dan efsane bir cevap aldı 👇🏻
twitter.com

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twitter.com

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