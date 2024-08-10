Ebrar Karakurt'tan Sonra Furkan Bölükbaşı'na Bu Sefer de Yeşim Salkım Had Bildirdi!

Geçtiğimiz günlerde Furkan Bölükbaşı, Filenin Sultanları'nın başarılı ismi Ebrar Karakurt'a 'provokatör' demiş Ebrar Karakurt'tan ise Bölükbaşı'na kapak niteliğinde cevap gelmişti. Furkan Bölükbaşı bu kez de Yeşim Salkım'a sataşınca yine eşsiz bir cevap ile karşılaştı!