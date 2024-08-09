Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 9 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 9 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engelinden sonra 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibisorularınız varsa, cevabı burada!
Sizler için ne yapıp edip Instagram'ından kopmayan ünlü isimlerin bugünkü paylaşımlarını derledik!🚀
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Enis Arıkan, "Artık Instagram'ı açın" dedi.
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Hande Erçel, kız kardeşi Gamze Erçel ile tatlı mı tatlı pozlarını paylaştı.
Pelin Akil'i arı soktu.
Berfu Yenenler, yine çocuklarının tatlılığına düştü.
Kerimcan Durmaz, klip çekimlerine başladı.
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Özge Özpirinçci, Instagram yasağını savunanlara sert çıkıştı.
Edis, devlet büyüklerine seslendi.
Yasemin Şefkatli'den mama saati pozu geldi!
Nazlı Sabancı'dan da selfie.
Şeyma Subaşı, tatil yapmaya doyamadı!
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