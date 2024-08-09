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Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 9 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 9 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 00:37

Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engelinden sonra 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibisorularınız varsa, cevabı burada! 

Sizler için ne yapıp edip Instagram'ından kopmayan ünlü isimlerin bugünkü paylaşımlarını derledik!🚀

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Enis Arıkan, "Artık Instagram'ı açın" dedi.

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