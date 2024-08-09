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Yaşamak Onların da Hakkı! Altındağ'da Yaşanan Sokak Hayvanları Katliamına Ünlü İsimlerden Gelen Tepkiler!

Yaşamak Onların da Hakkı! Altındağ'da Yaşanan Sokak Hayvanları Katliamına Ünlü İsimlerden Gelen Tepkiler!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 00:22

Geçtiğimiz saatlerde Niğde'de ortaya çıkan 'hayvan mezarlığı' ismindeki bölgede birçok köpeğin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ünlü isimlerden Altındağ katliamına birçok tepki geldi!

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Gülben Ergen 👇🏻

Gülben Ergen 👇🏻

Ceylan Ertem 👇🏻

Ceylan Ertem 👇🏻

Ezgi Mola 👇🏻

Ezgi Mola 👇🏻

Enis Arıkan 👇🏻

Enis Arıkan 👇🏻

Hande Erçel 👇🏻

Hande Erçel 👇🏻
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Hadise 👇🏻

Hadise 👇🏻

Pelin Akil 👇🏻

Pelin Akil 👇🏻

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Afra Saraçoğlu 👇🏻

Afra Saraçoğlu 👇🏻
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Danla Bilic 👇🏻

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Özge Özpirinçci 👇🏻

Edis 👇🏻

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Cemal Can Canseven 👇🏻

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