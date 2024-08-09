Yaşamak Onların da Hakkı! Altındağ'da Yaşanan Sokak Hayvanları Katliamına Ünlü İsimlerden Gelen Tepkiler!
Yaşamak Onların da Hakkı! Altındağ'da Yaşanan Sokak Hayvanları Katliamına Ünlü İsimlerden Gelen Tepkiler!
Geçtiğimiz saatlerde Niğde'de ortaya çıkan 'hayvan mezarlığı' ismindeki bölgede birçok köpeğin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ünlü isimlerden Altındağ katliamına birçok tepki geldi!
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Gülben Ergen 👇🏻
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Ceylan Ertem 👇🏻
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Enis Arıkan 👇🏻
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Hadise 👇🏻
Pelin Akil 👇🏻
Berfu Yenenler 👇🏻
Başak Dizer 👇🏻
Afra Saraçoğlu 👇🏻
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