Tepki Çekmişti: Sergen Deveci, Instagram Yasağını "Detoks" Olarak Değerlendiren Gülsim Ali'yi Fena Tiye Aldı!
Tepki Çekmişti: Sergen Deveci, Instagram Yasağını "Detoks" Olarak Değerlendiren Gülsim Ali'yi Fena Tiye Aldı!
Sergen Deveci, Instagram erişim engelini detoks imkanı olarak değerlendiren Gülsim Ali'yi fena tiye aldı.
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Biliyorsunuz ki Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim yaklaşık bir hafta önce engellendi.
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Instagram yasağından kazancını sosyal medya platformundan sağlayan vatandaşlar başta olmak üzere, birçok kullanıcı olumsuz etkilenirken özgürlüğünün elinden alındığını düşünen birçok kullanıcı da yasaklanmayan sosyal medya platformlarından tepkisini gösterdi.
Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülsim Ali ise yasağa tepki vermeyi bir kenara bırakın Instagram yasağını detoks olarak değerlendirdiğini söyleyerek "O yüzden dinlenmek güzel hepimiz için bence bir dinleneceğiz" açıklamalarında bulundu.
Ünlü oyuncu Sergen Deveci ise geçtiğimiz saatlerde Gülsim Ali'nin Instagram hakkındaki yorumlarını fena tiye aldı!
İşte o anlar 👇🏻
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