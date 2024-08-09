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Murat Boz'un Kameraları Fark Ettikten Sonra Kestiği 'Haberim Yokmuş Gibi Çek' Pozları Dillere Fena Düştü!

Murat Boz'un Kameraları Fark Ettikten Sonra Kestiği 'Haberim Yokmuş Gibi Çek' Pozları Dillere Fena Düştü!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 20:24

Murat Boz'un kameraları fark ettikten sonra kestiği 'haberim yokmuş gibi çek' pozları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.

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Bir dönemin en popüler sanatçılarından bir tanesi olan Murat Boz'u mutlaka tanıyorsunuzdur. Önceleri şarkıları ile dillere pelesenk olan ünlü sanatçı, daha sonra özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti hatırlarsanız.

Bir dönemin en popüler sanatçılarından bir tanesi olan Murat Boz'u mutlaka tanıyorsunuzdur. Önceleri şarkıları ile dillere pelesenk olan ünlü sanatçı, daha sonra özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti hatırlarsanız.

Aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen ünlü sanatçı, şimdilerde kendini yeniden müziğe adamış olsa da Zeytin Ağacı'ndaki performansıyla da çok konuşulmuştu.

Aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen ünlü sanatçı, şimdilerde kendini yeniden müziğe adamış olsa da Zeytin Ağacı'ndaki performansıyla da çok konuşulmuştu.

Tabii şimdilerde tatilin tadını çıkaran Boz'un sık sık sergilediği kasları var biliyorsunuz ki. Her fırsatta kaslarını sergilemeyi çok seven ünlü sanatçı geçtiğimiz saatlerde bir plajda telefonla konuşurken görüntülendi!

Tabii şimdilerde tatilin tadını çıkaran Boz'un sık sık sergilediği kasları var biliyorsunuz ki. Her fırsatta kaslarını sergilemeyi çok seven ünlü sanatçı geçtiğimiz saatlerde bir plajda telefonla konuşurken görüntülendi!

Önce kameraları fark etmeyen Murat Boz'un kameraları fark ettikten sonraki 'haberim yokmuş gibi çek' pozları ise sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Önce kameraları fark etmeyen Murat Boz'un kameraları fark ettikten sonraki 'haberim yokmuş gibi çek' pozları ise sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

İşte o anlar 👇🏻

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Gelin, Murat Boz'un o anlarına sosyal medya kullanıcıları ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, Murat Boz'un o anlarına sosyal medya kullanıcıları ne demiş birlikte bakalım!
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