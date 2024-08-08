Biz Sizden Razıyız: Filenin Sultanları'nın 3-0'lık Yarı Final İtalya Mağlubiyetine Ünlü İsimlerin Tepkileri
Biz Sizden Razıyız: Filenin Sultanları'nın 3-0'lık Yarı Final İtalya Mağlubiyetine Ünlü İsimlerin Tepkileri
Paris 2024 Olimpiyatları yarı final maçında İtalya karşısında 3-0'lık yenilgi alan Filenin Sultanları'na ünlü isimlerden gelen tepkiler.
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Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları 3-0'lık bir mağlubiyet ile maçtan ayrıldı biliyorsunuz ki.
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A milli takımın mağlubiyetine ise birçok ünlü isimden tepki geldi, destek mesajı yağdı. Gelin ünlü isimlerin tepkilerine birlikte bakalım!
Cem Yılmaz 👇🏻
Şahan Gökbakar 👇🏻
Arzu Sabancı 👇🏻
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Armağan Çağlayan 👇🏻
Hazal Kaya 👇🏻
Afra Saraçoğlu 👇🏻
Berfu Yenenler 👇🏻
İrem Derici👇🏻
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Sibil Çetinkaya 👇🏻
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Tebrikler kızlar dünyanın en iyi ilk 4 takımından biriyiz. Buda başarı. Enimim ileride daha da iyi olacaktır. Daima gurur duyuyoruz.
Ucuna kadar getirmek basari degildir...