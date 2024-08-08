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Biz Sizden Razıyız: Filenin Sultanları'nın 3-0'lık Yarı Final İtalya Mağlubiyetine Ünlü İsimlerin Tepkileri

Biz Sizden Razıyız: Filenin Sultanları'nın 3-0'lık Yarı Final İtalya Mağlubiyetine Ünlü İsimlerin Tepkileri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 00:13

Paris 2024 Olimpiyatları yarı final maçında İtalya karşısında 3-0'lık yenilgi alan Filenin Sultanları'na ünlü isimlerden gelen tepkiler.

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları 3-0'lık bir mağlubiyet ile maçtan ayrıldı biliyorsunuz ki.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları 3-0'lık bir mağlubiyet ile maçtan ayrıldı biliyorsunuz ki.

A milli takımın mağlubiyetine ise birçok ünlü isimden tepki geldi, destek mesajı yağdı. Gelin ünlü isimlerin tepkilerine birlikte bakalım!

A milli takımın mağlubiyetine ise birçok ünlü isimden tepki geldi, destek mesajı yağdı. Gelin ünlü isimlerin tepkilerine birlikte bakalım!

Cem Yılmaz 👇🏻

Cem Yılmaz 👇🏻

Şahan Gökbakar 👇🏻

Şahan Gökbakar 👇🏻
twitter.com

Arzu Sabancı 👇🏻

Arzu Sabancı 👇🏻
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Armağan Çağlayan 👇🏻

Armağan Çağlayan 👇🏻
twitter.com

Hazal Kaya 👇🏻

Hazal Kaya 👇🏻

Afra Saraçoğlu 👇🏻

Afra Saraçoğlu 👇🏻

Berfu Yenenler 👇🏻

Berfu Yenenler 👇🏻

İrem Derici👇🏻

İrem Derici👇🏻
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Sibil Çetinkaya 👇🏻

Sibil Çetinkaya 👇🏻

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Gizem Yenikler

Tebrikler kızlar dünyanın en iyi ilk 4 takımından biriyiz. Buda başarı. Enimim ileride daha da iyi olacaktır. Daima gurur duyuyoruz.

Adam Adama

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