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Danla Bilic Tiktok’un Kapatılmasını İsteyen AKP'li Vekile Sert Çıkıştı!

etiket Danla Bilic Tiktok’un Kapatılmasını İsteyen AKP'li Vekile Sert Çıkıştı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 22:28

Ünlü influencer Danla Bilic, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın 'Beni sokakta görenler Bu TikTok'u kapatırsan cennetin kapılarını aralarsın diyor' sözlerine sert çıkıştı.

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Eğlenceli makyaj içerikleri ile adını geniş kitlelere duyurduktan sonra samimi tavırları, özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Eğlenceli makyaj içerikleri ile adını geniş kitlelere duyurduktan sonra samimi tavırları, özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü isim son dönemlerde herkesin dilinde olan Instagram yasağı hakkında yaptığı açıklamalar ve tepkiler ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Ünlü isim son dönemlerde herkesin dilinde olan Instagram yasağı hakkında yaptığı açıklamalar ve tepkiler ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Ünlü influencer bu kez de Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın açıklamalarına verdiği tepki ile gündeme geldi.

Ünlü influencer bu kez de Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın açıklamalarına verdiği tepki ile gündeme geldi.

Bilic, Yayman'ın "Beni sokakta gören insanlar diyor ki Bu TikTok'u kapatırsan cennetin kapılarını aralarsın" sözlerine "Abi seni sokakta tanıyorlar mı ki?" cümleleriyle cevap verdi!

Bilic, Yayman'ın "Beni sokakta gören insanlar diyor ki Bu TikTok'u kapatırsan cennetin kapılarını aralarsın" sözlerine "Abi seni sokakta tanıyorlar mı ki?" cümleleriyle cevap verdi!

İşte Danla Bilic'in paylaşımı 👇🏻

İşte Danla Bilic'in paylaşımı 👇🏻

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