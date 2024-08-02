Yine Lafını Esirgemedi: Yarı Zamanlı Influencer Danla Bilic'ten Açık Seçik Instagram Eleştirisi!
Yine Lafını Esirgemedi: Yarı Zamanlı Influencer Danla Bilic'ten Açık Seçik Instagram Eleştirisi!
Yarı zamanlı influencer Danla Bilic'den Instagram'a erişim engeli getirilmesini açık seçik eleştiri geldi.
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Makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyurduktan sonra samimi tavırları, özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının gözdesi haline gelen Danla Bilic'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Estetiğin hakkını sonuna kadar veren, geçirdiği değişimle sık sık gündeme gelen, estetik yaptırdığını da hiç gizlemeden her zaman açık açık anlatan ünlü isim dobralığıyla da sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz ki.
Kendisine yarı zamanlı influencer diyoruz çünkü geçiminin tamamını sosyal medyadan sağlamıyor. Yine de bugün getirilen Instagram'a erişim yasağından da pek memnun değil kendisi.
Tepkisini ise yine Instagram'dan göstermeyi tercih eden Danla Bilic, bir paylaşım yaparak paylaşımına "Hiç tasvip etmiyorum çat diye Twitter'ın Instagram'ın elimizden alınabiliyor olmasını, puanım sıfır 0 sıfır 0" notunu düştü.
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