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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 20:18

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!

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Yazım hatası yapmadan yaşayamıyor!

Yazım hatası yapmadan yaşayamıyor!
twitter.com

Hala X'i Instagram zannetmeye devam ediyor!

Hala X'i Instagram zannetmeye devam ediyor!
twitter.com

Bu bilgilendirme için teşekkürler.

Bu bilgilendirme için teşekkürler.
twitter.com

Kaptın kaptın...

Kaptın kaptın...
twitter.com

Komik birisi!

Komik birisi!
twitter.com
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Instagram'ın erişim engeline mutlaka bir tepkisi olacaktı...

Instagram'ın erişim engeline mutlaka bir tepkisi olacaktı...
twitter.com

Tamam en yakışıklı sensin!

Tamam en yakışıklı sensin!
twitter.com

Gerçekten olacak iş değil!

Gerçekten olacak iş değil!
twitter.com

Sözünün eri!

Sözünün eri!
twitter.com
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