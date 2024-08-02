Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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Yazım hatası yapmadan yaşayamıyor!
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Hala X'i Instagram zannetmeye devam ediyor!
Bu bilgilendirme için teşekkürler.
Kaptın kaptın...
Komik birisi!
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Instagram'ın erişim engeline mutlaka bir tepkisi olacaktı...
Tamam en yakışıklı sensin!
Gerçekten olacak iş değil!
Sözünün eri!
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