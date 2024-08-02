Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile Olduğunu Öğrenince 'Konduramadım' Diyen Defne Samyeli'den Bomba İtiraf!
Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile Olduğunu Öğrenince 'Konduramadım' Diyen Defne Samyeli'den Bomba İtiraf!
Yıllar önce Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi için 'konduramadım' yorumunda bulunan Defne Samyeli, katıldığı bir programda bomba gibi itiraflarda bulundu.
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Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın yıllar önce yaşanan dillere destan aşkını mutlaka duymuşsunuzdur. İlk kez bir sevgilisini sosyal medya hesabında paylaşan Cem Yılmaz, hepimize bu aşkın bir başka olduğunu düşündürtse de ikilinin 1.5 yıl boyunca bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkisi sona ermişti.
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Daha sonra ise Cem Yılmaz'ı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte görmüştük, hatta Defne Samyeli ile olan ilişkisinin bitme nedeni olarak Sarıkaya'yı gösterenler bile olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Kaan Ölker'in programına konuk olan Defne Samyeli bir zamanlar Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisine yaptığı 'konduramadım' yorumu da dahil olmak üzere ünlü komedyenle ilgili bomba itiraflarda bulundu.
Samyeli 'konduramadım' ifadesi hatırlatılınca “Oradan şunu öğrendim. Konduramamak da seninle ilgili bir konu. Kondursaydın! Senin yanıldığın yer, senin körlüğün!” açıklamalarında bulundu.
Samyeli, "ex'ten next olur mu?" sorusuna ise “Olmaz. O, o dönem güzeldi. İnsanlar bir süre geçtikten sonra farklı kişiler olmaya başlıyorlar. O ilişkinin, tekrar aynı hislerle inşa edilebilmesi mümkün değil” cevabını verdi.
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