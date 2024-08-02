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Yine Güldürdü: Yasemin Sakallıoğlu'ndan Instagram'a Erişim Engeli Getirilmesine Esprili Tepki!

Yine Güldürdü: Yasemin Sakallıoğlu'ndan Instagram'a Erişim Engeli Getirilmesine Esprili Tepki!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 18:47

Instagram'a erişim engeli getirilmesine bir tepki de Yasemin Sakallıoğlu'ndan geldi. Ünlü ismin esprili paylaşımı görenleri kahkahaya boğdu.

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Oyunculuğu ve sosyal medyadaki tiplemeleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yasemin Sakallıoğlu, doğal ve sempatik halleriyle de çok beğeniliyor.

Oyunculuğu ve sosyal medyadaki tiplemeleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yasemin Sakallıoğlu, doğal ve sempatik halleriyle de çok beğeniliyor.

Kimi zaman ünlüleri eleştiren, şimdilerde ise büyük sahnelerde yüzlerce insanı güldüren Sakallıoğlu, bu kez de Instagram'a getirilen erişim engeline gösterdiği tepkiyle gündeme geldi.

Kimi zaman ünlüleri eleştiren, şimdilerde ise büyük sahnelerde yüzlerce insanı güldüren Sakallıoğlu, bu kez de Instagram'a getirilen erişim engeline gösterdiği tepkiyle gündeme geldi.

"Instagram kapanınca biraz sokakta yürüdüm de meğer kilom normalmiş ve gayet güzel bir kadınmışım. Ayrıca eşimin gözleri de kahverengiymiş ve evliliğimiz gayet yolunda gidiyormuş" açıklamalarında bulunan Sakallıoğlu, yine herkesi güldürmeyi başardı!

"Instagram kapanınca biraz sokakta yürüdüm de meğer kilom normalmiş ve gayet güzel bir kadınmışım. Ayrıca eşimin gözleri de kahverengiymiş ve evliliğimiz gayet yolunda gidiyormuş" açıklamalarında bulunan Sakallıoğlu, yine herkesi güldürmeyi başardı!

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