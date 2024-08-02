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Eşinin Cevabı da Bir İşe Yaramadı: Gülşen'in Harbiye Kombini de Dansı da Yine Eleştirilmelere Doyamadı!

Eşinin Cevabı da Bir İşe Yaramadı: Gülşen'in Harbiye Kombini de Dansı da Yine Eleştirilmelere Doyamadı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 16:33

Geçtiğimiz günlerde Harbiye'de sahneye çıkan Gülşen'in sahne kombini de dansı da yine çok eleştirildi.

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1996 yılında yayımlanan ilk albümü 'Be Adam' ile çıkış yapan ve o günden bu zamana kadar her şarkısıyla müzik listelerinin altını üstüne getiren Gülşen'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

1996 yılında yayımlanan ilk albümü 'Be Adam' ile çıkış yapan ve o günden bu zamana kadar her şarkısıyla müzik listelerinin altını üstüne getiren Gülşen'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Gülşen, sadece şarkıları ile değil aynı zamanda cesur sahne kombinleri ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki. Bazen sahne kombinleri sesinin önüne geçen ünlü sanatçı, tercih ettiği kıyafetler nedeniyle sık sık da eleştiri alıyor.

Gülşen, sadece şarkıları ile değil aynı zamanda cesur sahne kombinleri ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki. Bazen sahne kombinleri sesinin önüne geçen ünlü sanatçı, tercih ettiği kıyafetler nedeniyle sık sık da eleştiri alıyor.

Dün de Harbiye'de yine eşsiz bir konsere imza atan Gülşen'i en ön sıradan izleyen eşi Ozan Çolakoğlu, eşinin sahne kıyafetleri hakkındaki eleştirilere son noktayı koyarak "Her zaman kendine yakışanı yapıyor ve giyiyor. Orası bir şov yeri" açıklamalarında bulunmuştu hatırlarsanız.

Dün de Harbiye'de yine eşsiz bir konsere imza atan Gülşen'i en ön sıradan izleyen eşi Ozan Çolakoğlu, eşinin sahne kıyafetleri hakkındaki eleştirilere son noktayı koyarak "Her zaman kendine yakışanı yapıyor ve giyiyor. Orası bir şov yeri" açıklamalarında bulunmuştu hatırlarsanız.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Ama o da yetmedi ve Gülşen'in Harbiye konserindeki sahne kombini de dansı da yine dillere düştü tabii.

Ama o da yetmedi ve Gülşen'in Harbiye konserindeki sahne kombini de dansı da yine dillere düştü tabii.

Gelin önce o anlara bakalım 👇🏻

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Şimdi de her detayı ayrı ayrı eleştirilen ünlü sanatçıya kim ne yorum yaptı gelin birlikte bakalım!

Şimdi de her detayı ayrı ayrı eleştirilen ünlü sanatçıya kim ne yorum yaptı gelin birlikte bakalım!
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