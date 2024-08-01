Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Hem En Önden İzledi Hem Korudu: Gülşen'in Sahne Kıyafeti Eleştirilerine Ozan Çolakoğlu'ndan Kapak Gibi Cevap!

Hem En Önden İzledi Hem Korudu: Gülşen'in Sahne Kıyafeti Eleştirilerine Ozan Çolakoğlu'ndan Kapak Gibi Cevap!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 23:04

Harbiye’de sahneye çıkan Gülşen’i eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan en önden izledi. Ozan Çolakoğlu, Gülşen'in sahne kıyafeti eleştirilerine son noktayı koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1996'da ilk albümü "Be Adam" ile çıkış yaparak o günden bu güne kadar adından her zaman başarı ile söz ettiren Gülşen'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

1996'da ilk albümü "Be Adam" ile çıkış yaparak o günden bu güne kadar adından her zaman başarı ile söz ettiren Gülşen'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Ünlü şarkıcı sadece başarıları ile değil aynı zamanda açıklamaları ve sahne tarzları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Ünlü şarkıcı sadece başarıları ile değil aynı zamanda açıklamaları ve sahne tarzları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Ünlü şarkıcının sahne kıyafetleri ile ilgil uzun uzadıya konuşmaya gerek yok diye düşünüyor ve hemen size birkaç örnek bırakıyoruz 👇🏻

Ünlü şarkıcının sahne kıyafetleri ile ilgil uzun uzadıya konuşmaya gerek yok diye düşünüyor ve hemen size birkaç örnek bırakıyoruz 👇🏻

Ünlü isim neredeyse her sahnesinde sesinden çok sahne kostümleri ile öne çıkıyor desek yeri. Hatta eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor. Ancak Gülşen bu eleştirilere hiçbir zaman kulak asmadığı gibi kendinden ödün de vermiyor.

Ünlü isim neredeyse her sahnesinde sesinden çok sahne kostümleri ile öne çıkıyor desek yeri. Hatta eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor. Ancak Gülşen bu eleştirilere hiçbir zaman kulak asmadığı gibi kendinden ödün de vermiyor.

Geçtiğimiz saatlerde Harbiye'de yine eşsiz bir performans sergileyen Gülşen'i en önden izleyenler arasında eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan vardı. Çolakoğlu, eşinin sahne kıyafetleri hakkındaki eleştirilere son noktayı koyarak "Her zaman kendine yakışanı yapıyor ve giyiyor. Orası bir şov yeri" açıklamalarında bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde Harbiye'de yine eşsiz bir performans sergileyen Gülşen'i en önden izleyenler arasında eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan vardı. Çolakoğlu, eşinin sahne kıyafetleri hakkındaki eleştirilere son noktayı koyarak "Her zaman kendine yakışanı yapıyor ve giyiyor. Orası bir şov yeri" açıklamalarında bulundu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın