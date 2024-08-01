Kimi Ararsanız Orada: Ünlü Akınına Uğrayan Gupse Özay'ın 40. Yaş Günü Kareleri Kahkahaya Boğdu!
Kimi Ararsanız Orada: Ünlü Akınına Uğrayan Gupse Özay'ın 40. Yaş Günü Kareleri Kahkahaya Boğdu!
40. yaş gününü kutlayan Gupse Özay'ın doğum günü partisi ünlü akınına uğradı. Ünlü ismin doğum günü kareleri görenleri kahkahaya boğdu!
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Komediyi yaşam tarzı haline getiren, her projesiyle izleyenleri kahkahaya boğan Gupse Özay'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim kariyerinin yanı sıra paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi!
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2020 yılında kendisi gibi oyuncu eşi Barış Arduç'la nikah masasına oturan, 2022 yılında ise kızı Jan Asya'yı kucağına alan ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor!
Son olarak Lohusa filmiyle karşımıza çıkan ve yine izleyicisinden tam not almayı başaran Gupse Özay, bugün 40 yaşına girdi!
Ünlü ismin doğum günü partisi ise resmen ünlü akınına uğradı! Kalabalık bir doğum günü partisi düzenleyen Gupse Özay'ın 40. yaş günü kareleri ise yine kahkahaya boğdu!
'İyi ki doğdun' temalı çelenkten tutun da 👇🏻
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Ezgi Mola'nın bakışına kadar her detayı ayrı olay olan Özay'ın doğum gününe sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi.
Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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