Darısı Hande Erçel'in Başına: Arzu Sabancı'dan Bir Tanecik Gelini Nazlı Sabancı'yla Yeni Poz Geldi!
Darısı Hande Erçel'in Başına: Arzu Sabancı'dan Bir Tanecik Gelini Nazlı Sabancı'yla Yeni Poz Geldi!
Arzu Sabancı'dan bir tanecik gelini Nazlı Sabancı ile yeni paylaşım geldi!
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Paylaşımlarıyla her zaman konuşulan Arzu Sabancı, son dönemde ortanca oğlu Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le yaşadığı aşk sebebiyle sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz ki.
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Hande Erçel'e ilgili kesin bir görüş belirtmeyen Arzu Sabancı'nın gözde gelini Nazlı Sabancı'yla olan ilişkisini de mutlaka biliyorsunuz. Birlikte tatile çıkan, kayınvalide-gelin pozlarıyla düşman çatlatan ikilinin ilişkisinde her şey yolunda!
Arzu Sabancı'nın bazen yaptığı sosyal medya paylaşımlarının Nazlı Sabancı'ya gönderme olduğu düşünülse de çoğu zaman Nazlı ve Arzu Sabancı'nın arasından su sızmıyor!
Şimdilerde Cannes'a giden Arzu Sabancı'nın son paylaşımı da tüm bu iddiaları kanıtlar nitelikte zaten!
Cannes tatilinin keyfini çıkaran Arzu Sabancı'dan bir tanecik gelini Nazlı Sabancı'yla yeni paylaşım geldi. Kayınvalide gelinin yüzündeki gülümseme ise "belli ki her şey yolunda" dedirtti!
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