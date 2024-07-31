Alişan mı Kerimcan Durmaz mı? Sıcak Akımı Kime Daha Çok Yakıştı Sizlerle Birlikte Seçiyoruz!
Alişan mı Kerimcan Durmaz mı? Sıcak Akımı Kime Daha Çok Yakıştı Sizlerle Birlikte Seçiyoruz!
Son dönemde sosyal medyada gündem olan 'sıcak' akımı kime daha çok yakıştı birlikte seçiyoruz!
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Eğer sosyal medyada biraz da olsa vakit geçiriyorsanız son dönemin en popüler içeriklerinden biri olan "Abi sıcaktır geldik bura" videosuna mutlaka denk gelmişsinizdir.
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Bir erkek çocuğun verdiği samimi ve sempatik röportaj, kısa süre içerisinde gündem oldu hatta akım haline geldi desek yeri! Birçok sosyal medya kullanıcısının katıldığı akıma son dönemde ünlüler bile dahil oldu.
İlk önce Kerimcan Durmaz, gittiği tatilden akıma katılırken 👇🏻
Geçtiğimiz saatlerde de ünlü şarkıcı Alişan akıma dahil oldu! Gelin önce ünlülerin içeriklerini izleyelim daha sonra da akımı kim daha iyi yapmış birlikte karar verelim!
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Şimdi karar verme vakti! 'Sıcak' akımı en çok kime yakıştı?
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