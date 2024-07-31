Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Alişan mı Kerimcan Durmaz mı? Sıcak Akımı Kime Daha Çok Yakıştı Sizlerle Birlikte Seçiyoruz!

Alişan mı Kerimcan Durmaz mı? Sıcak Akımı Kime Daha Çok Yakıştı Sizlerle Birlikte Seçiyoruz!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 15:44

Son dönemde sosyal medyada gündem olan 'sıcak' akımı kime daha çok yakıştı birlikte seçiyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Eğer sosyal medyada biraz da olsa vakit geçiriyorsanız son dönemin en popüler içeriklerinden biri olan "Abi sıcaktır geldik bura" videosuna mutlaka denk gelmişsinizdir.

Eğer sosyal medyada biraz da olsa vakit geçiriyorsanız son dönemin en popüler içeriklerinden biri olan "Abi sıcaktır geldik bura" videosuna mutlaka denk gelmişsinizdir.

Bir erkek çocuğun verdiği samimi ve sempatik röportaj, kısa süre içerisinde gündem oldu hatta akım haline geldi desek yeri! Birçok sosyal medya kullanıcısının katıldığı akıma son dönemde ünlüler bile dahil oldu.

Bir erkek çocuğun verdiği samimi ve sempatik röportaj, kısa süre içerisinde gündem oldu hatta akım haline geldi desek yeri! Birçok sosyal medya kullanıcısının katıldığı akıma son dönemde ünlüler bile dahil oldu.

İlk önce Kerimcan Durmaz, gittiği tatilden akıma katılırken 👇🏻

İlk önce Kerimcan Durmaz, gittiği tatilden akıma katılırken 👇🏻

Geçtiğimiz saatlerde de ünlü şarkıcı Alişan akıma dahil oldu! Gelin önce ünlülerin içeriklerini izleyelim daha sonra da akımı kim daha iyi yapmış birlikte karar verelim!

Geçtiğimiz saatlerde de ünlü şarkıcı Alişan akıma dahil oldu! Gelin önce ünlülerin içeriklerini izleyelim daha sonra da akımı kim daha iyi yapmış birlikte karar verelim!

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

Şimdi karar verme vakti! 'Sıcak' akımı en çok kime yakıştı?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın