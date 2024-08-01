Nazar Çıktı Nazar: Karsu Dönmez ve Mike Schrama Çiftinin Düğün Aracı Arızalanarak Yolda Kaldı!
Nazar Çıktı Nazar: Karsu Dönmez ve Mike Schrama Çiftinin Düğün Aracı Arızalanarak Yolda Kaldı!
Büyüleyici sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Karsu, geçtiğimiz yıllarda evlilik teklifi aldığı Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile 31 Temmuz'da dünyaevine girdi. Nazara gelen çiftin düğün aracı arızalanarak yolda kaldı!
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Sempatik tavırları, güçlü sesi ve başarılı performanslarıyla kısa süre içerisinde kendine geniş bir hayran kitlesi edinen Karsu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı 2022 yılının ekim ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'dan evlenme teklifi almış ve mutluluğunu "I said YESSSS! 💍" notuyla duyurmuştu.
Karsu, Haziran ayının sonlarında ise bekarlık veda partisini gerçekleştirmişti. "Ne zaman evlenir?", "Nasıl bir düğün yapar?" diye merak edilen ünlü şarkıcı düğünde çekilecek halayın işaretlerini de sık sık veriyordu biliyorsunuz ki.
Ve beklenen gün sonunda geldi! Karsu geçtiğimiz gün Hollandalı aşkı Mike Schrama'yla nikah masasına oturdu.
Türk adetlerinin de uygulandığı rüya gibi bir düğüne imza atan ünlü şarkıcı ve eşi düğüne giderken ise nazara geldi!
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Çiftin aracı, düğüne giderken arızalandı! İşte o anlar 👇🏻
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