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86 Yaşında Hayatını Kaybeden Usta Tiyatrocu Genco Erkal'ın Cenaze Programı Belli Oldu!

86 Yaşında Hayatını Kaybeden Usta Tiyatrocu Genco Erkal'ın Cenaze Programı Belli Oldu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 14:29

Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında hayata veda etti. Usta tiyatrocu Erkal'ın cenaze programı belli oldu.

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Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, geçtiğimiz saatlerde 86 yaşında hayata veda etti.

Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, geçtiğimiz saatlerde 86 yaşında hayata veda etti.

Usta tiyatrocunun ölüm haberi Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun resmi hesabından paylaşılan Nazım Hikmet şiiri ile duyuruldu.

Usta tiyatrocunun ölüm haberi Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun resmi hesabından paylaşılan Nazım Hikmet şiiri ile duyuruldu.

Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarlayan ve ömrüne birçok başarı sığdıran Erkal'ın cenaze programı belli oldu.

Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarlayan ve ömrüne birçok başarı sığdıran Erkal'ın cenaze programı belli oldu.

Ünlü ismin cenazesi 2 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlecek törenden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Ünlü ismin cenazesi 2 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlecek törenden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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thelongestroad33

Mavi Gözlü Dev'e selam söyle bizden büyük usta... 🙏🏼

asude özden

Güneşin sofrasında, dostların arasındasın artık usta...