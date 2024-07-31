86 Yaşında Hayatını Kaybeden Usta Tiyatrocu Genco Erkal'ın Cenaze Programı Belli Oldu!
86 Yaşında Hayatını Kaybeden Usta Tiyatrocu Genco Erkal'ın Cenaze Programı Belli Oldu!
Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında hayata veda etti. Usta tiyatrocu Erkal'ın cenaze programı belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, geçtiğimiz saatlerde 86 yaşında hayata veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Usta tiyatrocunun ölüm haberi Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun resmi hesabından paylaşılan Nazım Hikmet şiiri ile duyuruldu.
Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarlayan ve ömrüne birçok başarı sığdıran Erkal'ın cenaze programı belli oldu.
Ünlü ismin cenazesi 2 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlecek törenden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Mavi Gözlü Dev'e selam söyle bizden büyük usta... 🙏🏼
Güneşin sofrasında, dostların arasındasın artık usta...