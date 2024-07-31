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Büyük Merak Sona Erdi: Yapay Zekaya Göre Simge ve Icardi'nin Bir Çocuğu Olsa Nasıl Görünürdü?

Büyük Merak Sona Erdi: Yapay Zekaya Göre Simge ve Icardi'nin Bir Çocuğu Olsa Nasıl Görünürdü?

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 10:57

Son dönemde gündemden hiç düşmeyen Simge ve Icardi'nin bir çocuğu olsa nasıl görünürdü? sorusuna yapay zekanın verdiği cevaba gelin birlikte bakalım!

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Bir süredir gündemimizde Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi ve sayesinde "yenge" diye hitap ettiğimiz eşi Wanda Nara'nın sürpriz boşanma kararı var biliyorsunuz!

Bir süredir gündemimizde Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi ve sayesinde "yenge" diye hitap ettiğimiz eşi Wanda Nara'nın sürpriz boşanma kararı var biliyorsunuz!

Tabii bir de Simge Sağın'ın Icardi'nin boşanacağını duyduktan sonra yaptığı imalı göndermeler ve açıklamalar!

Tabii bir de Simge Sağın'ın Icardi'nin boşanacağını duyduktan sonra yaptığı imalı göndermeler ve açıklamalar!

Hatırlarsanız ünlü şarkıcı önce "Önümüz Yaz" şarkısını arkaya koyup "şimdi değilse ne zaman?" notuyla spor yaptığı anları paylaşmış 👇🏻

Hatırlarsanız ünlü şarkıcı önce "Önümüz Yaz" şarkısını arkaya koyup "şimdi değilse ne zaman?" notuyla spor yaptığı anları paylaşmış 👇🏻

Sonra da "Icardi ile bizi müzik bağladı, hala aynı şey geçerli. Onların mutlu olmalarını istiyorum. İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" açıklamalarıyla kafaları epey karıştırmıştı.

Sonra da "Icardi ile bizi müzik bağladı, hala aynı şey geçerli. Onların mutlu olmalarını istiyorum. İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" açıklamalarıyla kafaları epey karıştırmıştı.

Tüm gözler bu ikiliye dönmüş, Simge ve Icardi'nin bir ilişki yaşayıp yaşamayacağını merak ederken biz de büyük merakı biraz olsun hafifletmek için yapay zekaya Simge ve Icardi'nin bir çocuğu olsa nasıl görünürdü? sorusunu sorduk.

Tüm gözler bu ikiliye dönmüş, Simge ve Icardi'nin bir ilişki yaşayıp yaşamayacağını merak ederken biz de büyük merakı biraz olsun hafifletmek için yapay zekaya Simge ve Icardi'nin bir çocuğu olsa nasıl görünürdü? sorusunu sorduk.
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Ortaya da hem Simge'ye hem Icardi'ye benzeyen bir erkek çocuğu çıktı! Sizce Simge ve Icardi'nin bir çocuğu olsa böyle görünür müydü? Yorumlarda buluşalım!

Ortaya da hem Simge'ye hem Icardi'ye benzeyen bir erkek çocuğu çıktı! Sizce Simge ve Icardi'nin bir çocuğu olsa böyle görünür müydü? Yorumlarda buluşalım!

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