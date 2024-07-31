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Banu Alkan'ın Paylaşımına da Cevap Verdi: MS Hastası Oğlunu Kaybeden Safiye Soyman Yaşadıklarını Anlattı!

Banu Alkan'ın Paylaşımına da Cevap Verdi: MS Hastası Oğlunu Kaybeden Safiye Soyman Yaşadıklarını Anlattı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 09:49

MS hastası oğlu Harun'u geçtiğimiz günlerde kaybeden Safiye Soyman, oğlunun vefatının ardından yaşadıklarını Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı. Cenazeye gelen isimleri de sayan ünlü sanatçı Banu Alkan iddialarını da yanıtladı.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Hatırlarsanız Safiye Soyman geçtiğimiz günlerde MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü kaybetmişti. Solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Akaröz'ün cenazesi ise 28 Temmuz günü defnedilmişti.

Hatırlarsanız Safiye Soyman geçtiğimiz günlerde MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü kaybetmişti. Solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Akaröz'ün cenazesi ise 28 Temmuz günü defnedilmişti.

"Oğlumun MS hastalığı lise döneminde başladı. Son 10 senedir de yatağa mahkumdu. Gözlerimizle iletişim kuruyorduk. Ona bebek gibi bakıyordum." diyen Safiye Soyman, oğlunun vefatının ardından yaşadıklarını Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı.

"Oğlumun MS hastalığı lise döneminde başladı. Son 10 senedir de yatağa mahkumdu. Gözlerimizle iletişim kuruyorduk. Ona bebek gibi bakıyordum." diyen Safiye Soyman, oğlunun vefatının ardından yaşadıklarını Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı.

Ünlü isim Kalçık'ın "Vefat ettiğinde yanında mıydınız?" sorusuna ise "Allah bana onu kaybedeceğimi hissettirdi. 1 aydır kalbim ağzımdaydı. İçimde hep kötü bir his vardı. Oğlum vefat etmek için beni bekliyormuş. Uyurken vefat etti yavrum. Acı çekerek ölmedi oğlum. Melek gibi gitti. " cevabını verdi.

Ünlü isim Kalçık'ın "Vefat ettiğinde yanında mıydınız?" sorusuna ise "Allah bana onu kaybedeceğimi hissettirdi. 1 aydır kalbim ağzımdaydı. İçimde hep kötü bir his vardı. Oğlum vefat etmek için beni bekliyormuş. Uyurken vefat etti yavrum. Acı çekerek ölmedi oğlum. Melek gibi gitti. " cevabını verdi.

"Oğlumun çok seveni vardı. Her yerden aradılar. Dünyanın dört bir yanından taziye mesajları yayınlandı." diyen Safiye Soyman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bülent Ersoy'un da kendisini aradığını belirterek Seray Sever'in de cenazeye geldiğini açıkladı.

"Oğlumun çok seveni vardı. Her yerden aradılar. Dünyanın dört bir yanından taziye mesajları yayınlandı." diyen Safiye Soyman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bülent Ersoy'un da kendisini aradığını belirterek Seray Sever'in de cenazeye geldiğini açıkladı.

Safiye Soyman, paylaşımları nedeniyle tepki çeken Banu Alkan için ise "Banu Alkan ise mesaj attı. Onun sosyal medyadaki paylaşımını yadırgamışlar galiba. Düşünememiştir böyle tepki alacağını." açıklamalarında bulundu ve oğlu Harun'a herkesin hakkını helal etmesini istedi.

Safiye Soyman, paylaşımları nedeniyle tepki çeken Banu Alkan için ise "Banu Alkan ise mesaj attı. Onun sosyal medyadaki paylaşımını yadırgamışlar galiba. Düşünememiştir böyle tepki alacağını." açıklamalarında bulundu ve oğlu Harun'a herkesin hakkını helal etmesini istedi.

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