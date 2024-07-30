Boşanacakları İddia Edilen Buğrahan Tuncer'den Eşi Eda Ece'ye Zarif Jest!
Boşanacakları İddia Edilen Buğrahan Tuncer'den Eşi Eda Ece'ye Zarif Jest!
Geçtiğimiz haftalarda eşi Buğrahan Tuncer'i takip etmediği görülen Eda Ece için boşanma iddiaları ortaya atılmış, Eda Ece iddiayı ortaya bırakanları Allah'a havale etmişti. İddiaların ardından Buğrahan Tuncer'den eşine zarif jest geldi.
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Yasak Elma dizisindeki deli dolu Yıldız Argun karakteri ile gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu Eda Ece, magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri biliyorsunuz ki!
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Yasak Elma dizisinin final yapmasının ardından uzun süredir birlikteliğini devam ettirdiği milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'le dünyaevine giren Eda Ece, özel hayatıyla da çok konuşuluyor biliyorsunuz ki.
Düğünden birkaç ay sonra ise müjdeli haberi duyuran ünlü oyuncu, geçtiğimiz Nisan ayında kızı Mina İpek Tuncer'i kucağına almıştı.
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda eşi Buğrahan Tuncer'i takip etmediği fark edilen Eda Ece için boşanma iddiaları ortaya atılmış, Buğrahan Tuncer'in Instagram hesabını kapatmış olması da akıllarda soru işareti oluşturmuştu.
Eda Ece ise "Buğra, Instagram kullanmaz. Kapatalı bir ay oldu. Boşanmakla ne ilgisi var? 3 aylık bebeğimiz var. Yaptıkları ayıp ve günah. Mutluyuz, huzurluyuz, bebeğimizi büyütüyoruz." açıklamalarında bulunarak boşanma iddialarını ortaya atanları Allah'a havale etmişti.
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Yaşananların ardından Buğrahan Tuncer eşi Eda Ece'ye ünlü bir markadan yaklaşık 500 bin TL değerinde saat alarak jest yaptı. İşte Eda Ece'nin yeni saati 👇🏻
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