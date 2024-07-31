Yılmaz Morgül, Bodrum'un Pahalılığından Dert Yananlara Çıkıştı, Suçu Sanatçılarda Buldu!
Yılmaz Morgül, Bodrum'un Pahalılığından Dert Yananlara Çıkıştı, Suçu Sanatçılarda Buldu!
Bodrum’da bir mekanda sahne Yılmaz Morgül, önce Bodrum'daki pahalılıktan şikayet edenlere çıkıştı sonra da suçu sanatçılarda buldu.
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Ülkemizin en popüler tatil rotalarından biri olan Bodrum, bu yıl beklenen doluluğu yakalayamadı biliyorsunuz ki. Otel ve mekan fiyatlarını pahalı bulan müşterilerden rotalarını Yunanistan'a çeviren de oldu, hiç tatile gitmemeyi tercih eden de.
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Hatta Bodrum'daki bazı mekanların yeterli doluluğu sağlayamadığı için para ile müşteri tuttuğu bile iddia edilmişti hatırlarsanız.
2016 senesinde Survivor'a katılarak seyircilere unutulmaz anlar yaşatan ve Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Yılmaz Morgül ise geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekanda sahne aldıktan sonra gündem hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.
"Bodrum çok pahalı, gitmeyin diyenleri anlamıyorum. Bir zamanlar gazinoların kapanma sebebi sanatçıların istediği astranomik rakamlardı. Şimdi de hem eğlence yerlerinde hem de amfitiyatrolarda konser verenlere seslenmek istiyorum. Öyle fiyatlar istiyorlar ki anlatamam." açıklamalarında bulunan Morgül, suçu bir de sanatçılarda buldu.
Bu durumun müşterilere yansıdığını ifade eden Morgül, "Ben onlara 'gerçek sanatçı' demek istemiyorum. Benim çıktığım yerlerde her şey dahil fiyatlar çok uygun, sizin yüzünüzden müzik sektörü ölüyor.'' açıklamalarıyla da dikkat çekti.
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