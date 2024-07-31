Boşanmanın Ardından İlk Kez: Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci'nin Kızı Melisa'yla Son Pozu Tebrik Topladı!
Boşanmanın Ardından İlk Kez: Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci'nin Kızı Melisa'yla Son Pozu Tebrik Topladı!
2023 yılının Temmuz ayında 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, yine gündemde! Şakrak'ın Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'la paylaştığı son pozu övgü yağmuruna tutuldu.
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2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, herkesin imrenerek baktığı ülkenin örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu biliyorsunuz ki.
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Düvenci'nin eski eşi Engin Akgün'den olan kızı Melisa'ya her daim 'kızım Melisa' diye seslenen ve oğlu Okan Ali'den ayrı görmeyen Bülent Şakrak'ın Melisa ile olan ilişkisi de takdir topluyordu.
Mutlu aile tabloları ile görmeye alışkın olduğumuz Şakrak ve Düvenci çifti, ani bir karar ile 2023 yılının Temmuz ayında 8 yıllık ilişkilerini sonlandırmış ve herkese ufak bir şok yaşatmışlardı hatırlarsanız.
Boşanmanın ardından iki taraf da yeni ilişkilere başlamış, hatta Ceyda Düvenci'nin zaman zaman yaptığı paylaşımların Bülent Şakrak'a gönderme olduğu bile düşünülmüştü.
Geçtiğimiz saatlerde ise Bülent Şakrak, boşanmanın ardından Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile ilk kez bir paylaşım yaptı.
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İkilinin baba-kız pozu ise sosyal medya kullanıcıları tarafından övgü yağmuruna tutuldu! Gelin, Bülent Şakrak'ın son paylaşımına kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!
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