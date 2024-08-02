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Suda Doğum Yapmıştı: ÇGHB Oyuncusu Metin Yıldız ve Eşi Ceylan Yılmaz'ın Bebeğinden Üzen Haber!

Suda Doğum Yapmıştı: ÇGHB Oyuncusu Metin Yıldız ve Eşi Ceylan Yılmaz'ın Bebeğinden Üzen Haber!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 16:05

ÇGHB'nin eski yıldızlarından Metin Yıldız ve Eşi Ceylan Yılmaz'ın bebeğinden üzen haber geldi!

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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk sezonundaki başarılı tiplemeleriyle ön plana çıkan ve daha sonra da birçok önemli projede rol alan Metin Yıldız'ı mutlaka tanırsınız.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk sezonundaki başarılı tiplemeleriyle ön plana çıkan ve daha sonra da birçok önemli projede rol alan Metin Yıldız'ı mutlaka tanırsınız.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de gündeme gelen ünlü oyuncu Ceylan Yılmaz ile 2021 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de gündeme gelen ünlü oyuncu Ceylan Yılmaz ile 2021 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Ünlü çift, geçtiğimiz ocak ayında ise sevenlerine müjdeli haberi vererek bir bebek beklediklerini duyurmuşlardı. 28 Temmuz sabahı sancılanarak hastaneye kaldırılan Ceylan Yılmaz, bebeğini dünyaya getirmek için suda doğum yöntemini tercih etti.

Ünlü çift, geçtiğimiz ocak ayında ise sevenlerine müjdeli haberi vererek bir bebek beklediklerini duyurmuşlardı. 28 Temmuz sabahı sancılanarak hastaneye kaldırılan Ceylan Yılmaz, bebeğini dünyaya getirmek için suda doğum yöntemini tercih etti.

Geçtiğimiz saatlerde hastaneye giderken görüntülenen ünlü çift ""Üç gün önce her anne baba gibi çok güzel hayallerle hastaneye gittik. Şahane bir süreç geçireceğimizi düşündük. Son 15 dakikaya kadar her şey mükemmeldi, her şey hayal ettiğimiz gibiydi. Son 15 dakika doğum esnasında bir aksilik oldu" açıklamalarıyla üzücü haber verdi.

Geçtiğimiz saatlerde hastaneye giderken görüntülenen ünlü çift ""Üç gün önce her anne baba gibi çok güzel hayallerle hastaneye gittik. Şahane bir süreç geçireceğimizi düşündük. Son 15 dakikaya kadar her şey mükemmeldi, her şey hayal ettiğimiz gibiydi. Son 15 dakika doğum esnasında bir aksilik oldu" açıklamalarıyla üzücü haber verdi.

Bebeklerinin şimdilik yoğun bakımda olduğunu ifade eden Yıldız ve Yılmaz çifti, ""Her şey Allah'tan. Tabii ki isterim ki şimdi çocuğumu kucağıma alayım. Bu almayacağım anlamına gelmiyor, umarım ki beş gün içinde yoğun bakımdan çıkar ve benimle birlikte kucağımda evimize gelir. Çünkü duramıyorum. Kafam devamlı orada, rüyalarıma giriyor. Uyku uyuyamıyorum! Allah kimsenin başına vermesin." açıklamalarında bulundu.

Bebeklerinin şimdilik yoğun bakımda olduğunu ifade eden Yıldız ve Yılmaz çifti, ""Her şey Allah'tan. Tabii ki isterim ki şimdi çocuğumu kucağıma alayım. Bu almayacağım anlamına gelmiyor, umarım ki beş gün içinde yoğun bakımdan çıkar ve benimle birlikte kucağımda evimize gelir. Çünkü duramıyorum. Kafam devamlı orada, rüyalarıma giriyor. Uyku uyuyamıyorum! Allah kimsenin başına vermesin." açıklamalarında bulundu.

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