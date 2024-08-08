Bu Neyin Egosu? Yeliz Yeşilmen'in Bodrum Fiyatları Hakkındaki Güzellemesi Sinirleri Hoplattı!
Bu Neyin Egosu? Yeliz Yeşilmen'in Bodrum Fiyatları Hakkındaki Güzellemesi Sinirleri Hoplattı!
Yeliz Yeşilmen'in son dönemde sık sık gündem olan Bodrum'daki yüksek fiyatlar hakkında yaptığı açıklamalar sinirleri hoplattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Model, sunucu, şarkıcı, oyuncu... On parmağında on marifet olan Yeliz Yeşilmen, konuk olduğu programlarda yaptığı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü isim bu sefer de son dönemde sık sık gündem olan Bodrum'daki yüksek fiyatlar hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Yeşilmen'in "Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil. Bodrum, Türkiye’nin en güzel tatil bölgesi. Bütçeniz yetmiyorsa halk plajında denize girip, kumpir de yiyebilirsiniz." açıklamaları sinirleri hoplattı.
Ünlü ismin açıklamalarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın