Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bu Neyin Egosu? Yeliz Yeşilmen'in Bodrum Fiyatları Hakkındaki Güzellemesi Sinirleri Hoplattı!

Bu Neyin Egosu? Yeliz Yeşilmen'in Bodrum Fiyatları Hakkındaki Güzellemesi Sinirleri Hoplattı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 20:30

Yeliz Yeşilmen'in son dönemde sık sık gündem olan Bodrum'daki yüksek fiyatlar hakkında yaptığı açıklamalar sinirleri hoplattı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Model, sunucu, şarkıcı, oyuncu... On parmağında on marifet olan Yeliz Yeşilmen, konuk olduğu programlarda yaptığı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Model, sunucu, şarkıcı, oyuncu... On parmağında on marifet olan Yeliz Yeşilmen, konuk olduğu programlarda yaptığı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü isim bu sefer de son dönemde sık sık gündem olan Bodrum'daki yüksek fiyatlar hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Ünlü isim bu sefer de son dönemde sık sık gündem olan Bodrum'daki yüksek fiyatlar hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Yeşilmen'in "Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil. Bodrum, Türkiye’nin en güzel tatil bölgesi. Bütçeniz yetmiyorsa halk plajında denize girip, kumpir de yiyebilirsiniz." açıklamaları sinirleri hoplattı.

Yeşilmen'in "Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil. Bodrum, Türkiye’nin en güzel tatil bölgesi. Bütçeniz yetmiyorsa halk plajında denize girip, kumpir de yiyebilirsiniz." açıklamaları sinirleri hoplattı.

Ünlü ismin açıklamalarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Ünlü ismin açıklamalarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın