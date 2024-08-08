Hem Voleybolun Hem Eşinin Kraliçesi: Filenin Sultanları'nın Biricik Kaptanı Eda Erdem'in Hikayesi Kalp Eritti!
Hem Voleybolun Hem Eşinin Kraliçesi: Filenin Sultanları'nın Biricik Kaptanı Eda Erdem'in Hikayesi Kalp Eritti!
Filenin Sultanları'nın biricik Kaptanı Eda Erdem'in 13 yıllık büyük aşkıyla olan evlilik hikayesi kalp eritti.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın biricik kaptanı Eda Erdem Dündar, kariyerine binlerce maç ve başarı sığdırmanın yanı sıra ikonik pozları ve karşı takıma korku salan bakışlarıyla da meşhur biliyorsunuz ki.
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Bu akşam ekibiyle birlikte yarı final maçında İtalya ile mücadele etmeye hazırlanan A Milli Takım'ın biricik kaptanı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de gündeme geliyor.
Hatta ünlü sporcunun evli olup olmadığı en çok merak edilen konulardan bir tanesi! Merak edenler için hemen anlatalım: Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem, 2011 yılında Erdem Dündar ile dünyaevine girmişti.
13 yıldır eşiyle büyük aşk yaşayan Eda Erdem'in formasında hem kendi kızlık soy adını hem eşinin adını taşıması ise kalp eritti! E ne demişler! Aşk tesadüfleri sever...
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