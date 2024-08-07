Kullanıcı Sayısını Kıyasladı: Instagram'dan Sonra Roblox'un Kapatılmasına Bir Tepki de Gülben Ergen'den Geldi
Kullanıcı Sayısını Kıyasladı: Instagram'dan Sonra Roblox'un Kapatılmasına Bir Tepki de Gülben Ergen'den Geldi
Türkiye’de akşam saatlerinde, çocukların çevrimiçi oyun oyun oynadığı Roblox mahkeme kararıyla erişime kapanmıştı hatırlarsanız. Instagram'dan sonra Roblox'un kapatılmasına bir tepki de ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den geldi.
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Biliyorsunuz ki Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim yaklaşık bir hafta önce engellendi. Instagram yasağı dünyada konuşulan bir konu haline gelmişken ve tepkiler hala sürerken geçtiğimiz saatlerde bir yasakla daha karşılaştık.
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Bu kez de Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan çevrim içi oyun oynama sitesi Roblox, mahkeme tarafından çocuk istismarı gerekçesiyle kapatıldı.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Roblox'un kapatılma kararına şimdiden birçok ünlü isimden tepki geldi.
Bu isimlerden bir tanesi de ünlü şarkıcı Gülben Ergen oldu. Ergen, X hesabından yaptığı paylaşıma Cem Yılmaz'ın Yusuf Dikeç pozunu ekleyerek "İnstagram ın 55 milyon insan kullanıyor diye günlerdir söylendik durduk. Roblox un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanımı bulunuyormuş. Susalım bence." notunu düştü.
İşte Gülben Ergen'in paylaşımı 👇🏻
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