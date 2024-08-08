Yine Farkını Ortaya Koydu: Yıldız Tilbe'den Dillere Slogan Olacak Instagram Erişim Engeli Tepkisi!
Yine Farkını Ortaya Koydu: Yıldız Tilbe'den Dillere Slogan Olacak Instagram Erişim Engeli Tepkisi!
Son bir haftadır gündemimizde olan Instagram yasağına bir tepki de Yıldız Tilbe'den geldi!
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Biliyorsunuz ki son bir haftadır gündemimizde Instagram'a getirilen erişim engeli var! 2 Ağustos'ta getirilen Instagram yasağı vatandaşlardan tepki çekerken tüm dünyada gündem haline geldi.
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Instagram yasağından kazancını sosyal medya platformundan sağlayan vatandaşlar başta olmak üzere, birçok kullanıcı olumsuz etkilenirken özgürlüğünün elinden alındığını düşünen birçok kullanıcı da yasaklanmayan sosyal medya platformlarından tepkisini gösterdi.
Instagram yasağına tepki gösterenler arasında ünlü isimler de vardı tabii. Kimisi bu yasağa sert çıkıştı, kimi emekçileri savundu, kimi de kendisine iyi geldiğini söyledi. Yıldız Tilbe ise getirilen erişim engeline tam Yıldız'lık bir tepki göstererek dillere slogan olacak açıklamalarda bulundu.
Ünlü şarkıcı, Instagram'a getirilen erişim engeli için "VPN kapansın Instagram açılsın." açıklamalarında bulundu!
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