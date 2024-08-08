Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yine Farkını Ortaya Koydu: Yıldız Tilbe'den Dillere Slogan Olacak Instagram Erişim Engeli Tepkisi!

etiket Yine Farkını Ortaya Koydu: Yıldız Tilbe'den Dillere Slogan Olacak Instagram Erişim Engeli Tepkisi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 23:35

Son bir haftadır gündemimizde olan Instagram yasağına bir tepki de Yıldız Tilbe'den geldi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Biliyorsunuz ki son bir haftadır gündemimizde Instagram'a getirilen erişim engeli var! 2 Ağustos'ta getirilen Instagram yasağı vatandaşlardan tepki çekerken tüm dünyada gündem haline geldi.

Biliyorsunuz ki son bir haftadır gündemimizde Instagram'a getirilen erişim engeli var! 2 Ağustos'ta getirilen Instagram yasağı vatandaşlardan tepki çekerken tüm dünyada gündem haline geldi.

Instagram yasağından kazancını sosyal medya platformundan sağlayan vatandaşlar başta olmak üzere, birçok kullanıcı olumsuz etkilenirken özgürlüğünün elinden alındığını düşünen birçok kullanıcı da yasaklanmayan sosyal medya platformlarından tepkisini gösterdi.

Instagram yasağından kazancını sosyal medya platformundan sağlayan vatandaşlar başta olmak üzere, birçok kullanıcı olumsuz etkilenirken özgürlüğünün elinden alındığını düşünen birçok kullanıcı da yasaklanmayan sosyal medya platformlarından tepkisini gösterdi.

Instagram yasağına tepki gösterenler arasında ünlü isimler de vardı tabii. Kimisi bu yasağa sert çıkıştı, kimi emekçileri savundu, kimi de kendisine iyi geldiğini söyledi. Yıldız Tilbe ise getirilen erişim engeline tam Yıldız'lık bir tepki göstererek dillere slogan olacak açıklamalarda bulundu.

Instagram yasağına tepki gösterenler arasında ünlü isimler de vardı tabii. Kimisi bu yasağa sert çıkıştı, kimi emekçileri savundu, kimi de kendisine iyi geldiğini söyledi. Yıldız Tilbe ise getirilen erişim engeline tam Yıldız'lık bir tepki göstererek dillere slogan olacak açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, Instagram'a getirilen erişim engeli için "VPN kapansın Instagram açılsın." açıklamalarında bulundu!

Ünlü şarkıcı, Instagram'a getirilen erişim engeli için "VPN kapansın Instagram açılsın." açıklamalarında bulundu!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
305
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın