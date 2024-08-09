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Instagram Kapanınca X'e Fena Saran Gülben Ergen'in Peş Peşe Sıraladığı İstekleri Sizi Geçmişe Işınlayacak!

Instagram Kapanınca X'e Fena Saran Gülben Ergen'in Peş Peşe Sıraladığı İstekleri Sizi Geçmişe Işınlayacak!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 19:19

Instagram yasağından sonra X'e fena saran Gülben Ergen'in isteklerini peş peşe sıraladığı listesi geçmişe ışınlanmanıza neden olacak!

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Dillere dolanan şarkıları ile müzik listelerini yıllardır alt üst eden Gülben Ergen, açıklamaları ve paylaşımları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

Dillere dolanan şarkıları ile müzik listelerini yıllardır alt üst eden Gülben Ergen, açıklamaları ve paylaşımları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

2001 yılında yayınlanan Dadı dizisindeki tatlı mı tatlı Melek rolünden tutun da...

2001 yılında yayınlanan Dadı dizisindeki tatlı mı tatlı Melek rolünden tutun da...

Bir röportajında söylediği "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz, şimdi de gülüyorum sonra da gülerim bu oyun hep böyledir." cümlesine kadar ünlü ismin her adımı olay!

Bir röportajında söylediği "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz, şimdi de gülüyorum sonra da gülerim bu oyun hep böyledir." cümlesine kadar ünlü ismin her adımı olay!

Son bir haftadır uygulanan Instagram yasağından en çok etkilenen isimlerden bir tanesi de yine Gülben Ergen! Biz de kendisinin Instagram'ı bu kadar sevdiğini bilmiyorduk, ta ki kapanana kadar...

Son bir haftadır uygulanan Instagram yasağından en çok etkilenen isimlerden bir tanesi de yine Gülben Ergen! Biz de kendisinin Instagram'ı bu kadar sevdiğini bilmiyorduk, ta ki kapanana kadar...

Instagram kapanınca X'e saran ünlü isim son bir haftadır platformda oldukça aktif biliyorsunuz ki. Gündeme dair tepkilerini de isteklerini de artık X'ten dile getiriyor.

Instagram kapanınca X'e saran ünlü isim son bir haftadır platformda oldukça aktif biliyorsunuz ki. Gündeme dair tepkilerini de isteklerini de artık X'ten dile getiriyor.
twitter.com
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Ergen, bu sefer de peş peşe sıraladığı istekleri ile gündeme geldi! "Saadettin Teksoy sarı yağmurluğuyla gözlerini aça aça videolar çeksin, Var mısın Yok musun yeniden başlasın, Dadı’nın tekrarı yayınlansın" gibi birçok isteğini sıralayan Ergen'in paylaşımı ise bizi resmen geçmişe ışınladı.

Ergen, bu sefer de peş peşe sıraladığı istekleri ile gündeme geldi! "Saadettin Teksoy sarı yağmurluğuyla gözlerini aça aça videolar çeksin, Var mısın Yok musun yeniden başlasın, Dadı’nın tekrarı yayınlansın" gibi birçok isteğini sıralayan Ergen'in paylaşımı ise bizi resmen geçmişe ışınladı.
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Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine bakalım👇🏻

Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine bakalım👇🏻
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