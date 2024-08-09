Instagram Kapanınca X'e Fena Saran Gülben Ergen'in Peş Peşe Sıraladığı İstekleri Sizi Geçmişe Işınlayacak!
Instagram Kapanınca X'e Fena Saran Gülben Ergen'in Peş Peşe Sıraladığı İstekleri Sizi Geçmişe Işınlayacak!
Instagram yasağından sonra X'e fena saran Gülben Ergen'in isteklerini peş peşe sıraladığı listesi geçmişe ışınlanmanıza neden olacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dillere dolanan şarkıları ile müzik listelerini yıllardır alt üst eden Gülben Ergen, açıklamaları ve paylaşımları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2001 yılında yayınlanan Dadı dizisindeki tatlı mı tatlı Melek rolünden tutun da...
Bir röportajında söylediği "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz, şimdi de gülüyorum sonra da gülerim bu oyun hep böyledir." cümlesine kadar ünlü ismin her adımı olay!
Son bir haftadır uygulanan Instagram yasağından en çok etkilenen isimlerden bir tanesi de yine Gülben Ergen! Biz de kendisinin Instagram'ı bu kadar sevdiğini bilmiyorduk, ta ki kapanana kadar...
Instagram kapanınca X'e saran ünlü isim son bir haftadır platformda oldukça aktif biliyorsunuz ki. Gündeme dair tepkilerini de isteklerini de artık X'ten dile getiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ergen, bu sefer de peş peşe sıraladığı istekleri ile gündeme geldi! "Saadettin Teksoy sarı yağmurluğuyla gözlerini aça aça videolar çeksin, Var mısın Yok musun yeniden başlasın, Dadı’nın tekrarı yayınlansın" gibi birçok isteğini sıralayan Ergen'in paylaşımı ise bizi resmen geçmişe ışınladı.
Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine bakalım👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın