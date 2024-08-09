Ceylan Ertem, Sokak Hayvanları Yasasına Evet Diyen Herkese 'Altınoluk Katliamı'nı Hatırlatarak Katilsiniz Dedi
Ceylan Ertem, Sokak Hayvanları Yasasına Evet Diyen Herkese 'Altınoluk Katliamı'nı Hatırlatarak Katilsiniz Dedi
Ceylan Ertem, sokak hayvanları yasasına evet diyen herkese geçtiğimiz saatlerde yaşanan Altınoluk meselesini hatırlatarak 'katilsiniz' çıkışında bulundu!
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Hatırlarsanız geçtiğimiz saatlerde köpeklerin şiddet uygulanarak toplandığı ihbarını alan hayvanseverler, Altındağ Belediyesi'ne ait barınağa giderek barınağın sınırları içerisinde ve birkaç kilometre ilerisinde açılan çukurları fark ettiler.
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Hayvanseverler, açılan çukurlar içerisinde birçok parçalanmış köpek cesedi ile karşılaştılar. Tabii ki katliam olarak adlandırılan bu olay sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu, ünlü isimlerden birçok tepki geldi.
Altınoluk'ta öldürülen köpeklere bir tepki de bu zamanda kadar sokak hayvanları yasasına birçok tepki gösteren Ceylan Ertem'den geldi. Ertem, sokak hayvanları yasasına evet diyen herkese bu yaşananları hatırlatarak 'katilsiniz' çıkışında bulundu.
Ertem, yaşanan olaya "Bu yasaya evet diyen destekleyenler sizedir lâfım; Belki memleketin dört yanında bu yavrucakları doğrayıp, zehirleyen bifiil siz değilsiniz ama evet KATİLSİNİZ Elleriniz kan içinde. Gözünüze sokmak istiyorum bu görüntüleri aylarca, yıllarca izletmek, O çığlıkları dinletmek!" cümleleriyle sert çıkıştı.
İşte Ceylan Ertem'in paylaşımı 👇🏻
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