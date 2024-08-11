Oyuncular Bitti, Teknik Direktör Çıktı: Hadise'nin Okan Buruk'la Aşk Yaşadığı İddia Edildi!

Hakkında bitmeyen aşk dedikodularıyla sürekli gündeme gelen Hadise'nin daha önce Torreira ardından da Icardi'ye gönlünü kaptırdığı öne sürülmüştü. Süper Haber'in iddiasına göre; Galatasaray camiasının önemli isimleriyle adı geçen Hadise bu sefer de teknik direktör Okan Buruk'a gönlünü kaptırmış!