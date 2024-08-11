Oyuncular Bitti, Teknik Direktör Çıktı: Hadise'nin Okan Buruk'la Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
Oyuncular Bitti, Teknik Direktör Çıktı: Hadise'nin Okan Buruk'la Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
Hakkında bitmeyen aşk dedikodularıyla sürekli gündeme gelen Hadise'nin daha önce Torreira ardından da Icardi'ye gönlünü kaptırdığı öne sürülmüştü. Süper Haber'in iddiasına göre; Galatasaray camiasının önemli isimleriyle adı geçen Hadise bu sefer de teknik direktör Okan Buruk'a gönlünü kaptırmış!
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Güzelliği, dobralığı, dillere pelesenk olan şarkıları, zaman zaman linç yiyen sahne kostümleri ve izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan şovlarıyla konuşulan Hadise özel hayatıyla da mercek altına alınan isimlerden.
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Aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen ünlü şarkıcı iş insanı Mehmet Dinçerler'le boşandıktan sonra birçok farklı ilişki iddiasıyla karşımıza çıkmıştı.
Belki denk gelmişsinizdir kendisinin adı özellikle son dönemlerde taraftarı olduğu Galatasaray'ın oyuncularıyla anılmıştı. Bunlardan ilki Hakim Ziyech'tı.
Mertenes ve eşiyle yakın arkadaş olduğu bilinen Hadise hakkında daha sonra da "Lucas Torreira ile beraber" haberleri patlak vermiş ancak güzel şarkıcıdan jet hızıyla yalanmalama gelmişti.
O konu da rafa kaldırılırken bir de o dönem eşi Wanda Nara'yla inişli çıkışlı evlilik sürdüren Mauro Icardi'ye gönlünü kaptırdığı öne sürülen Hadise haberleri "pes" dedirtmişti.
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Bu sefer de bambaşka bir isim damga vurdu manşetlere! Süper Haber'in iddiasına göre; şarkıcı Hadise bu sefer de gönlünü geçtiğimiz aylarda eşinden boşanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kaptırmış.
Söz konusu aşk iddiası hakkında henüz ne Hadise'den ne de Okan Buruk'tan bir açıklama gelmedi. Bekleyip göreceğiz...
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