Aşk Kadın Hadise Galatasaray'ın Yıldızı Lucas Torreira’yla İlişki Yaşadığı İddialarına Net Bir Cevap Verdi

Sıkça tribünde gördüğümüz Hadise'nin Belçikalı yıldızı Dries Mertens ile olan arkadaşlığına çok kez tanık olmuştuk. Daha önce Hakim Ziyech'a gönlünü kaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcının adı bu kez de Lucas Torreira’yla anılıyordu. Muhabir Online'ın haberine göre; Hadise aşk iddialarına ilk kez net bir yanıt verdi.