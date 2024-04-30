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Aşk Kadın Hadise Galatasaray'ın Yıldızı Lucas Torreira’yla İlişki Yaşadığı İddialarına Net Bir Cevap Verdi

Aşk Kadın Hadise Galatasaray'ın Yıldızı Lucas Torreira’yla İlişki Yaşadığı İddialarına Net Bir Cevap Verdi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.04.2024 - 12:25

Sıkça tribünde gördüğümüz Hadise'nin Belçikalı yıldızı Dries Mertens ile olan arkadaşlığına çok kez tanık olmuştuk. Daha önce Hakim Ziyech'a gönlünü kaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcının adı bu kez de Lucas Torreira’yla anılıyordu. Muhabir Online'ın haberine göre; Hadise aşk iddialarına ilk kez net bir yanıt verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6YFBl...
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Efsane şarkıları, büyüleyici dans performansları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle gönüllere taht kuran Hadise son günlerin en çok konuşulan isimleri listesinde zirvede yer alıyor.

Efsane şarkıları, büyüleyici dans performansları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle gönüllere taht kuran Hadise son günlerin en çok konuşulan isimleri listesinde zirvede yer alıyor.

Magazin dünyasının göz bebeği olan Hadise sadece maraton gibi tam gaz devam eden kariyeriyle değil özel hayatıyla da gözleri üzerine çekiyor.

Magazin dünyasının göz bebeği olan Hadise sadece maraton gibi tam gaz devam eden kariyeriyle değil özel hayatıyla da gözleri üzerine çekiyor.

Dişil enerjinin sözlükteki karşılığı olarak görülen ünlü şarkıcının aşktan yana şansı olmadığına çok kez tanık olmuştuk biliyorsunuz.

Dişil enerjinin sözlükteki karşılığı olarak görülen ünlü şarkıcının aşktan yana şansı olmadığına çok kez tanık olmuştuk biliyorsunuz.

Ünlü şarkıcı, oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra kalbini iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış ve bu aşkları nikahla taçlanmıştı.

Ünlü şarkıcı, oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra kalbini iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış ve bu aşkları nikahla taçlanmıştı.

Çırağan Sarayı'nda evlenen ikilinin evliliğinin yalnızca dört ay sürmesi tüm sevenlerini de bir hayli üzmüştü. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliği Beykoz Adliyesi’nde son bulmuştu.

Çırağan Sarayı'nda evlenen ikilinin evliliğinin yalnızca dört ay sürmesi tüm sevenlerini de bir hayli üzmüştü. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliği Beykoz Adliyesi’nde son bulmuştu.
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Boşanmadan sonra adı farklı isimlerle anılmaya başlanan Hadise'nin Galatasaray yıldızı Hakim Ziyech'la ilişki yaşamaya başladığı öne sürülmüştü.

Boşanmadan sonra adı farklı isimlerle anılmaya başlanan Hadise'nin Galatasaray yıldızı Hakim Ziyech'la ilişki yaşamaya başladığı öne sürülmüştü.

İddialara göre de Hadise ile Hakim'in bir araya gelmesi Belçikalı yıldız Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs'un evinde olmuş, ikili arasında yakınlaşma olduğu öne sürülmüştü.

İddialara göre de Hadise ile Hakim'in bir araya gelmesi Belçikalı yıldız Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs'un evinde olmuş, ikili arasında yakınlaşma olduğu öne sürülmüştü.

Haberin tüm detaylarını da size burada anlatmıştık:

Tabii bu dedikodular sadece birer dedikodu olarak kaldı... Şimdi ise yine Hadise hakkında yeni bir aşk iddiası sardı ortalığı...

Tabii bu dedikodular sadece birer dedikodu olarak kaldı... Şimdi ise yine Hadise hakkında yeni bir aşk iddiası sardı ortalığı...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın tribününde birçok kez gördüğümüz güzel şarkıcının Lucas Torreira ile yeni aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın tribününde birçok kez gördüğümüz güzel şarkıcının Lucas Torreira ile yeni aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Torreira, daha önce oyuncu Devrim Özkan'la romantik bir birliktelik yaşamış ancak kısa bir süre önce ilişkilerini sonlandırmıştı.

Torreira, daha önce oyuncu Devrim Özkan'la romantik bir birliktelik yaşamış ancak kısa bir süre önce ilişkilerini sonlandırmıştı.
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Muhabir Online'ın özel haberine göre; yıldız futbolcu Mertenes'le arkadaş olan Hadise'ye Lucas Torreira ile aşk iddiaları soruldu.

Muhabir Online'ın özel haberine göre; yıldız futbolcu Mertenes'le arkadaş olan Hadise'ye Lucas Torreira ile aşk iddiaları soruldu.

Aşk iddialarına ilk kez yanıt veren Hadise, "Evet, beni dinlemeye geldi. Lucas çok yakın arkadaşım. Zaten biliyorsunuz ben sürekli maça gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Aşk iddialarına ilk kez yanıt veren Hadise, "Evet, beni dinlemeye geldi. Lucas çok yakın arkadaşım. Zaten biliyorsunuz ben sürekli maça gidiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben maç izlemeyi seviyorum" diyen Hadise, "Öyle bir aşk şeyi yok, öyle bir şey yok. Şu an aşk yok hayatımda. Aşık değilim" açıklamasını yaparak tüm iddialara nokta koydu.

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