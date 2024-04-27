Defne Samyeli, Gülşen'in Olay Olan Derin Dekolteli Elbisesinin Aynısından Giyince Kıyaslama Başladı!

Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle adeta düşman çatlatan Defne Samyeli sahneye kostümleriyle de ortalığı yıkmaya başladı! Ünlü güzelin daha önce çok kez tartışma konusu olan Gülşen'in elbisesinden giydiği fark edilince kıyaslamalar kaçınılmaz oldu.