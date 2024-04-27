Defne Samyeli, Gülşen'in Olay Olan Derin Dekolteli Elbisesinin Aynısından Giyince Kıyaslama Başladı!
Defne Samyeli, Gülşen'in Olay Olan Derin Dekolteli Elbisesinin Aynısından Giyince Kıyaslama Başladı!
Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle adeta düşman çatlatan Defne Samyeli sahneye kostümleriyle de ortalığı yıkmaya başladı! Ünlü güzelin daha önce çok kez tartışma konusu olan Gülşen'in elbisesinden giydiği fark edilince kıyaslamalar kaçınılmaz oldu.
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Haber sunuculuğunun ardından müzik dünyasına da atım atan Defne Samyeli şüphesiz ki Türkiye'nin en güzel kadınlarından birisi!
Adeta yıllara meydana okuduğuna şahit olduğumuz ünlü güzelin kusursuz fiziği bir yandan düşman çatlatırken bir yandan da görenlere gıpta ettiriyor.
Bebeksi cildi yüzünden Çinli araştırmacıların dahi dikkatini çekmiş, genetik kökenler ve cilt gençliği araştırmasında ülkemizde seçilen kişi olmuştu.
Son olarak Aldatmak dizisinde de rol alan Samyeli'nin şarkıcılık kariyerinden bahsetmiştik biraz önce. Kendisinin sesi kadar sahnede giydiklerinin de konuşulduğunu belirtmemiz gerekir.
Gündelik hayatında giydikleri kadar sahne giydikleriyle de görenleri büyüleyen ünlü güzel geçtiğimiz günlerde de Nişantaşı'nda sahne aldı.
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Sahne öncesi Instagram hesabından paylaşım yapan Samyeli'nin paylaştığı videoda yine dikkat çeken kısım giydiği dekolteli elbise oldu.
Defne Samyeli'nin giydiği altın renkli, parlak ve taş detaylı elbisesi bir yerlerde tanıdık geldi hepimize değil mi?
Evet; derin dekolteli ve Modayı Yasemin Yılmaz imzası taşıyan bu elbiseyi ilk giyen kişi şarkılarıyla gönülleri fetheden Gülşen'di!
Gülşen'in giydiği elbise ten rengine epey yakışan, bebek mavisi ve kendi içinde ışıl ışıl simler barındırıyordu.
Peki işte asıl soru bu elbise en çok hangi güzele yakışmış?
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