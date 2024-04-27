Ünlü Oyuncunun Eşine "Kocam" Diyen Ayşe Hatun Önal'ın Takıntılı Aşkının Oteline Gittiği İddia Edildi!
Ünlü Oyuncunun Eşine "Kocam" Diyen Ayşe Hatun Önal'ın Takıntılı Aşkının Oteline Gittiği İddia Edildi!
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/galeri/maga...
Ayşa Hatun Önal'ın, oyuncu Selin Demiratar'ın yıllar önce evlendiği eşi Mehmet Ali Çebi'yi 'Kocam' notuyla paylaşması gündeme bomba gibi düşmüştü. Takvim'in haberine göre, bu sefer yeni paylaşımla karşımıza çıkan Önal'ın takıntılı olduğu öne sürülen aşkının oteline gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eski Miss Turkey güzeli Ayşe Hatun Önal, kariyerinde bir süre farklı alanlara yönelmiş ancak yükselişini şarkıcılıkla yaşamıştı.
"Çeksene Elini" adlı şarkısıyla müzik dünyasına çok sağlam bir giriş yapan ünlü şarkıcının disko tarzı birçok parçası hit olmuştu.
Belki denk gelmişsinizdir, uzun zamandır müzik dünyasında göremediğimiz Önal'ı özel hayatıyla takip ediyoruz son günlerde...
Daha önce Cem Yılmaz ve Cem Belevi'yle aşk yaşayan Ayşe Hatun Önal'ın sosyal medya hesabından bir adamla poz paylaşıp bir de "Kocam benim seni çok seviyorum" notu düşmesi ortalığı ayağa kaldırmıştı.
Paylaşımda "A" notunu düşüp nazar boncuğu da koyan Önal'ın paylaşımına "ne zaman evlendin" gibi yorumlar yağmasından kısa süre sonra fotoğrafı siliverdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ardından gerçekler ortaya çıkmış ve karedeki kişinin Adanalı dizisinden tanıdığımız oyuncu Selin Demiratar'ın 2020'de evlendiği iş insanı Mehmet Ali Çebi olduğunu öğrenmiştik.
Herkesi şaşkına çeviren aynı zamanda da anlam veremediği paylaşımın ardından ilginç iddialar ortaya atıldı. Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, Önal'ın mental olarak hiç iyi olmadığı söylenmişti.
Şimdiyse yeni bir gelişme daha yaşandı! Takvim'in haberine göre, Ayşe Hatun Önal'dan evlenmeden bir süre önce beraber olduğu iddia edilen Çebi'ye hala saplantılı bir şekilde aşık olduğunu kanıtlarcasına bir hamle geldi!
Ayşe Hatun Önal'ın bomba bir adım daha atıp Mehmet Ali Çebi'nin otelinde Spadan fotoğraf paylaştığı iddiası ise yine büyük ses getirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın