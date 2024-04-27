Ünlü Oyuncunun Eşine "Kocam" Diyen Ayşe Hatun Önal'ın Takıntılı Aşkının Oteline Gittiği İddia Edildi!

Ayşa Hatun Önal'ın, oyuncu Selin Demiratar'ın yıllar önce evlendiği eşi Mehmet Ali Çebi'yi 'Kocam' notuyla paylaşması gündeme bomba gibi düşmüştü. Takvim'in haberine göre, bu sefer yeni paylaşımla karşımıza çıkan Önal'ın takıntılı olduğu öne sürülen aşkının oteline gitti.