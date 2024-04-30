Oyuncu Nihal Yalçın Estetik Yaptırdığı İçin Sertab Erener'i Eleştirenlere Ders Gibi Cevap Verdi!
Oyuncu Nihal Yalçın Estetik Yaptırdığı İçin Sertab Erener'i Eleştirenlere Ders Gibi Cevap Verdi!
Güçlü sesiyle herkesi büyüleyen Sertab Erener, uzun bir zaman sonra 'Mecbursun' klibiyle geri döndü. Yüzündeki değişim yüzünden ağır eleştirilere maruz kalan ünlü şarkıcı destekleyenler de oldu. Oyuncu Nihal Yalçın kendisine yapılan baskıya parmak basarak Erener'in dağ gibi arkasında durdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ülkemizin en güçlü kadın seslerinden olan Sertab Erener çıkardığı eşsiz şarkılar, yaptığı vokaller ve müziğe adadığı ömrüyle gönüllere taht kurmuş bir isim.
Bu zamana kadar çizgisini bir an olsun bozmayan, çok hoş bir kadın olan Sertab Erener uzun zamandır kamera karşısına çıkmıyordu.
Ünlü şarkıcı unutulmaz şarkısı "Mecbursun" için çektiği yeni klibiyle tekrar yüzünü gösterdi. Erener'in yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı tabii.
Klibiyle herkesi ufak çapta şaşkına çeviren ünlü şarkıcı sosyal medyadan da yeni halini paylaştı. Yeni şarkıların yolda olduğunu açıklayan Erener'in bu paylaşımına da "Bu kim?", "Kendine ne yaptın?" gibi eleştiler yağdı.
Yüzüne yaptırdığı estetikler yüzünden epey tepki alan başarılı şarkıcı bunun ardından da göndermeli bir video yayınlamış ve "Yardımcı olayım tanıyamamış olabilirsiniz, ben Sertab" demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olumsuz yöndeki eleştirilerin artmasından sonra Sertab Erener'in arkasında duran isimlerden biri de çoğumuzun Yalan Dünya dizisiyle tanıdığı Nihal Yalçın oldu.
Sosyal medya hesabından kendi yaşadığı baskıları anlatan Yalçın, "Yıllarca burnumu yaptırmam konusunda yüzlerce mesaj okudum" diyerek açıklamaya başladı.
"Her yaptığım işte ne kadar çirkin olduğumu söyleyenler oldu, ne şehlalığım kaldı ne beynimde tümör olduğuna dair uyarıda bulunanlar bitti. Tv’de gördüğünüz için herkese istediğiniz her şeyi söyleme hakkınız yok. Bence."
"Burnumu yaptırsam bu sefer de ah vah edip doğal olmadığımı söyleyenler çıkacaktı. Gerek yok. Herkes kendi burnuna baksın, kendi güzelliğiyle barışsın."
"Bana sen böyle çok güzelsin filan yazmanız da o kadar umurumda değil ki. Ben çok güzelim, ben bazen çok çirkinim, bazen şahneyim bazen kapkaranlık. Ben kendimden acayip razıyım. Gerisi de zerre umurumda değil."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sertab Erener'in görünüşünü eleştirenlere ders gibi cevap veren Nihal Yalçın'ın açıklamasına usta oyuncu Sumru Yavrucuk da destek çıktı!
Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Hadi yorumlara...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın