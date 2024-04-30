Oyuncu Nihal Yalçın Estetik Yaptırdığı İçin Sertab Erener'i Eleştirenlere Ders Gibi Cevap Verdi!

Güçlü sesiyle herkesi büyüleyen Sertab Erener, uzun bir zaman sonra 'Mecbursun' klibiyle geri döndü. Yüzündeki değişim yüzünden ağır eleştirilere maruz kalan ünlü şarkıcı destekleyenler de oldu. Oyuncu Nihal Yalçın kendisine yapılan baskıya parmak basarak Erener'in dağ gibi arkasında durdu.