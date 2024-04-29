Estetikle Bambaşka Birine Dönüp "Bu Kim?" Yorumlarını Kaldıramayan Sertab Erener'den İmalı Gönderme!
Estetikle Bambaşka Birine Dönüp "Bu Kim?" Yorumlarını Kaldıramayan Sertab Erener'den İmalı Gönderme!
Geçtiğimiz gün yayınladığı yeni klibi 'Mecbursun'da direkt göze çarpan estetikleriyle gündeme oturan Sertab Erener, yeni halini beğenmeyip eleştirenlerin yorumları karşısında sessiz kalamadı! Detaylar 👇
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Hayatımıza gencecik bir kızken giren, eşi benzeri olmayan sesiyle parlayan ve yıllar içinde hepimizin kalbine derinden dokunan şarkılara imza atan Sertab Erener, geçtiğimiz günlerde gündeme bombayı bıraktı biliyorsunuz...
Bizim doğallığına, her çizgisi ve kırışıklığıyla barışık olmasına alışık olduğumuz Sertab Erener, sürpriz bir şekilde meslektaşlarının izinden giderek estetik furyasına katıldı.
Efsane şarkısı "Mecbursun" için çektiği yeni klibi yayınlayan Sertab Erener'in yeni hali görenleri küçük çaplı bir şoka soktu desek yeridir.
Geçtiğimiz gün, estetiklerine gelen eleştirileri görünce dayanamayan Erener, yeni pozlarını paylaşmış fakat yine de kimseye "Harika olmuş!" dedirtememişti. Aksine, tepkiler daha da çoğalmıştı.
Baştan aşağı değişen Sertab Erener, gündemi çalkaladığının farkında olacak ki geçtiğimiz dakikalarda Instagram hesabından göndermeli bir video paylaştı.
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Bahçesinde köpeklerini tarayan Sertab Erener'i videoda görmek çok mümkün olmadı ama mesele o değildi zaten. Herkese inceden inceden "alışın artık" mesajı veren Sertab Erener, "Yardımcı olayım tanıyamamış olabilirsiniz, ben Sertab" dedi.
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