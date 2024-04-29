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Oyunculuk Tartışmasına Son Noktayı Hülya Avşar Koydu: Avşar Kızı Yeni Oyuncuları Yerin Dibine Soktu!

Oyunculuk Tartışmasına Son Noktayı Hülya Avşar Koydu: Avşar Kızı Yeni Oyuncuları Yerin Dibine Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
29.04.2024 - 19:47

Takvim'den Aydın Hamza'nın özel haberine göre, spor salonunda objektiflere yansıyan Hülya Avşar, yeni oyuncular hakkında sert eleştirilerde bulundu!

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
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Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Hülya Avşar, hiçbir şey yapmasa bile her zaman gündemde kalmayı başaran isimlerden.

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Hülya Avşar, hiçbir şey yapmasa bile her zaman gündemde kalmayı başaran isimlerden.

Yıllar geçse de güzelliğinden azıcık bile olsun kaybetmeyen Avşar kızı, cesur pozları ve enteresan açıklamalarıyla sık sık dikkat çekiyor.

Yıllar geçse de güzelliğinden azıcık bile olsun kaybetmeyen Avşar kızı, cesur pozları ve enteresan açıklamalarıyla sık sık dikkat çekiyor.

Fakat son zamanlarda, özellikle YouTube'da yayınlanan "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programında ağırladığı birbirinden ünlü konukları köşeye sıkıştırmasıyla gündem oluyor.

Fakat son zamanlarda, özellikle YouTube'da yayınlanan "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programında ağırladığı birbirinden ünlü konukları köşeye sıkıştırmasıyla gündem oluyor.

En son 2021 yılında bir sürpriz yapıp Masumiyet dizisiyle karşımıza çıkan Hülya Avşar, bir dönem Yeşilçam'ın en çok aranan yüzü olsa da uzun bir süredir oyunculuk kariyerine ara vermiş durumda.

En son 2021 yılında bir sürpriz yapıp Masumiyet dizisiyle karşımıza çıkan Hülya Avşar, bir dönem Yeşilçam'ın en çok aranan yüzü olsa da uzun bir süredir oyunculuk kariyerine ara vermiş durumda.

Fakat Takvim'den Aydın Hamza'nın özel haberine göre, Avşar kızının sektördeki yeni oyuncular hakkında oldukça keskin görüşleri var...

Fakat Takvim'den Aydın Hamza'nın özel haberine göre, Avşar kızının sektördeki yeni oyuncular hakkında oldukça keskin görüşleri var...
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Şöyle ki 2021 yılında Masumiyet'te rol aldığında yüzüne uygulanan filtrelerle dillere düşen Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Tarabya'da spor yaparken objektiflere yansıdı.

Şöyle ki 2021 yılında Masumiyet'te rol aldığında yüzüne uygulanan filtrelerle dillere düşen Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Tarabya'da spor yaparken objektiflere yansıdı.

Yeni bir reklam ve sinema filmi hazırlığında olduğunu söyleyen Hülya Avşar, sinemadan bahsederken sözü Yeşilçam'ın efsane isimleri Filiz Akın, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray'a getirerek usta isimlerin sektörden çok erken ayrıldığını düşündüğünü belirtti.

Yeni bir reklam ve sinema filmi hazırlığında olduğunu söyleyen Hülya Avşar, sinemadan bahsederken sözü Yeşilçam'ın efsane isimleri Filiz Akın, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray'a getirerek usta isimlerin sektörden çok erken ayrıldığını düşündüğünü belirtti.

Ayrıca yeni oyuncuları da eleştirdi, hatta yerin dibine soktu! "Şimdikilerde duygu yok, mimik yok. Bağırarak oynuyorlar. O yüzden hiçbir şey izleyemiyorum" diyen Hülya Avşar, yeni nesil oyuncuların hiçbiri için herhangi bir "iyi oyuncu" yorumunda bulunmadı. Aksine, hepsinde mimik ve duygunun eksik olduğunu söyleyerek oyunculuğun Yeşilçam'da kaldığını ima etti.

Ayrıca yeni oyuncuları da eleştirdi, hatta yerin dibine soktu! "Şimdikilerde duygu yok, mimik yok. Bağırarak oynuyorlar. O yüzden hiçbir şey izleyemiyorum" diyen Hülya Avşar, yeni nesil oyuncuların hiçbiri için herhangi bir "iyi oyuncu" yorumunda bulunmadı. Aksine, hepsinde mimik ve duygunun eksik olduğunu söyleyerek oyunculuğun Yeşilçam'da kaldığını ima etti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yok mu yeni nesilden iyi oyuncularımız? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Mehmet göçmenoğlu

Hülya Avşar oyunculukta vasat bile değil bildiğin berbat. Konuğunun poposunu eller, belaltı konuşur, gündemde öyle kalır. Kalkmış oyuncular hakkında ahkam ke... Devamını Gör

mehmeth

Hahahahha İbrahim tatlıses ile vantuz balığı gibi öpüşme sahnesi çeken biri bunu söylüyor

.

Iyyy hatırlatmayaydın iyiydi be

Boncuk Mavisoy

Haklı, bağırarak oynuyorlar.

Boncuk Mavisoy

Burada mesele Hülya Avşar'ı oyunculuğu değil, genç oyuncuların yeteneği ve gerçekten işlerinde berbatlar.