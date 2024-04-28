40 Yaş Küçük Sevgilisi Gülseren Ceylan'ın Mehmet Ali Erbil'e Canlı Yayında Yaptığı Benzetme Olay Oldu!
40 Yaş Küçük Sevgilisi Gülseren Ceylan'ın Mehmet Ali Erbil'e Canlı Yayında Yaptığı Benzetme Olay Oldu!
Aylardır kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la bir dargın bir barışık aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, hiç beklemediği anda hiç beklemediği bir benzetmeyle karşı karşıya kaldı!
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Fazla sivri dilli ve dobralığıyla kimilerinin tepkisini kimilerinin de beğenisini toplayan, yıllardır dillere düşen çapkınlığıyla sık sık konuşulan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda yaşadığı "fırtınalı" aşkla gündemden düşmüyor biliyorsunuz...
Geçtiğimiz aylarda aniden kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile anılmaya başlayan Mali, atıncı kez nikah masasına oturmaya ikna olmuştu hatırlarsanız.
Fakat ayrılık haberi çabuk gelmişti. Yüzüklü seremoninin ardından enteresan beyanlar havada uçuşmuş, her iki taraf da suçu birbirine atmıştı.
Erbil'in bu hikayesi de böyle bitti zannetmiştik ki çok geçmeden Mehmet Ali Erbil, ayrılık kararından pişman olduğunu, eski sevgilisini arayarak "bu ilişkiyi gözden geçirelim, hatalarımızı telafi edelim" teklifinde bulunduğunu, Gülseren Ceylan'ın da kabul ettiğini duyurmuştu.
Yaklaşık üç ay önce barışan çift, o zamandan bu yana ilişkilerine "sorunsuz" bir şekilde devam etmeyi başardı gibi gözüküyor. Çiftimiz, sık sık TikTok'ta canlı yayın açıyor, her anlarını da beraber geçiriyor gibi duruyorlar.
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Bugünkü gündemimizde tam da o TikTok canlı yayınlarının sonuncusunda yaşanan tuhaf olay var! Gülseren Ceylan'la pijamalarıyla ev keyfi yapan Mehmet Ali Erbil, alışık olduğumuz üzere canlı yayın açıyor. Ve o sırada kendisine masaj yapan Gülseren Ceylan, "Dedeme", evet yanlış duymadınız 'dedeme' masaj yapıyorum" diyor...
Bir duraksayan Mehmet Ali Erbil ise durumu hemen toparlayarak, "Hadiii, iki gözümün çiçeği" diyor ve konu kapanıyor. Bu dede vurgusu neden, Gülseren Ceylan neden bir anda laf çarpmaya karar verdi bilemiyoruz tabii! Biz yine de mutluluklar diliyoruz bu ikiliye 😂
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