Müjdat Gezen: “Ona Buna Küfredersin Cumhurbaşkanı Olursun”
Müjdat Gezen: “Ona Buna Küfredersin Cumhurbaşkanı Olursun”
Müjdat Gezen, Melek Baykal'ı konuk ettiği son Bizim Ev programı bölümünde tiyatroculuğun ne kadar zengin bir meslek olduğunu anlattığı sırada verdiği örneklerle gündem oldu!
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Tiyatronun efsane isimlerinden ünlü oyuncu Müjdat Gezen, şimdilerde YouTube'da "Müjdat Gezen ile Bizim Ev" isimli bir program yapıyor.
Birbirinden ünlü isimleri, öğrencilerini ve ustalarını konuk eden Müjdat Gezen, her bölümde oldukça kaliteli sohbetler ediyor ve hepimizi de geçmişe götürerek hocalık yapıyor.
Belki denk gelmişsinizdir geçtiğimiz günlerde tarihe yazılacak bir buluşma gerçekleşmişti. Ve Müjdat Gezen, Cennet Mahallesi'nde aşığı Yunus'u oynadığı Pembe'yi, bir diğer efsane oyuncu Melek Baykal'ı ağırlamıştı.
Melek Baykal'ın yer aldığı bölümden kesitler yayılmaya devam ederken Twitter'da (X), tiyatroculuğun ne kadar zengin bir meslek olduğundan ve tiyatrocuysanız ne isterseniz onu olabileceğinizden bahsettiği anlar epey ilgi çekti.
"Zengin mesleği değildir ama kendisi çok zengin meslektir" diyerek örnekler vermeye başlayan Gezen'in "Bir beyaz önlük takarsın, doktor olursun. Bir siyah cüppe takarsın, avukat olursun. Bir çubuklu forma giyersin, futbolcu olursun." sözlerinin ardından Melek Baykal'ın "Bir jartiyer giyersin, hayat kadını olursun" demesi üzerine "Ona buna küfür edersin, cumhurbaşkanı olursun" dediği anlar gündem oldu. İşte o anlar:
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Programın tümüne buradan ulaşabilirsiniz:
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