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Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal Yıllar Sonra Alişan ve Çağla Şıkel İtirafıyla Herkesi Şoke Etti

Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal Yıllar Sonra Alişan ve Çağla Şıkel İtirafıyla Herkesi Şoke Etti

Cennet Mahallesi
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.04.2024 - 11:39

Ünlü oyuncu Melek Baykal, yıllar önce yayınlanan ve herkesin severek izlediği dizi Cennet Mahallesi'ne dair ilgi çeken itiraflarıyla gündeme geldi. Dizideki partnerlerinden biri olan Müjdat Gezen'in konuğu olan Melek Baykal, Çağla Şıkel ve Alişan'ı başta hiç istemediğini itiraf etti!

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2004 yılında yayına giren Cennet Mahallesi, bir döneme damgasını vuran ve yıllarca sevilerek izlenmeye devam eden yapımlar arasında.

2004 yılında yayına giren Cennet Mahallesi, bir döneme damgasını vuran ve yıllarca sevilerek izlenmeye devam eden yapımlar arasında.

3 sezon ve 119 bölüm boyunca süren dizinin her bir bölümü ayrı keyif verirken, bitmesinin ardından seneler geçmesine rağmen izlenmeye devam ediyor. Popülerliğini yıllar içerisinde kaybetmeyen yapımlar arasında yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosu ise şampiyonlar ligi gibi. Say say bitmiyor...

Dizinin oyuncu kadrosu ise şampiyonlar ligi gibi. Say say bitmiyor...

Melek Baykal, Müjdat Gezen, Çağla Şıkel, Alişan, Ayten Erman, Erol Günaydın, Özkan Uğur, Ümit Yesin, Zeki Alasya, Zihni Göktay ve daha pek çok isim...

Tabii dizinin aşık gençlerinden sonra en dikkat çeken çiftlerinden biri Pembe ve Yunus'tu.

Tabii dizinin aşık gençlerinden sonra en dikkat çeken çiftlerinden biri Pembe ve Yunus'tu.

Müjdat Gezen'in hayat verdiği Yunus karakteri ve Melek Baykal'ın hayat verdiği Pembe'nin aşk-nefret ilişkisini uzun süre izledik elbette.

Müjdat Gezen ve Melek Baykal yıllar sonra yeniden bir araya geldi!

Müjdat Gezen ve Melek Baykal yıllar sonra yeniden bir araya geldi!

Baykal, Müjdat Gezen ile Bizim Ev programının konuğu oldu. Sohbet ettikleri sırada diziden bahsetmeyi de unutmadılar. Yıllar sonra Melek Baykal'dan herkesin dikkatini çekecek bir itiraf geldi.

Ünlü oyuncu Alişan ve Çağla Şıkel'i istememiş! Görüşmeden sonra oynayacak isimleri duyunca memnun olmadığını ve projeden çekilmek istediğini söylemiş.

Ünlü oyuncu Alişan ve Çağla Şıkel'i istememiş! Görüşmeden sonra oynayacak isimleri duyunca memnun olmadığını ve projeden çekilmek istediğini söylemiş.

Türker İnanoğlu ile konuşup 'Ben oynayamam kusura bakmayın' demiş.

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"Biri manken, diğeri türkücü. Oynayamam."

"Biri manken, diğeri türkücü. Oynayamam."

'Ben ikisine de karşı çıkmıştım. Çünkü Türker İnanoğlu benimle ilk konuştuğunda dedi ki Alişan ve Çağla Şikel var. Dedim ki o zaman beni affedin ne olur, çünkü ben biri manken diğeri türkücü oynayamam kusura bakmayın. Israrla 'Sen bana güven, olacak' dedi ve gerçekten de oldu. Türker abi havayı çok iyi koklayan bir adamdı.'

Melek Baykal'ın yıllar sonra gelen itirafını buradan izleyebilirsiniz:

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