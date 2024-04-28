Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal Yıllar Sonra Alişan ve Çağla Şıkel İtirafıyla Herkesi Şoke Etti
Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal Yıllar Sonra Alişan ve Çağla Şıkel İtirafıyla Herkesi Şoke Etti
Ünlü oyuncu Melek Baykal, yıllar önce yayınlanan ve herkesin severek izlediği dizi Cennet Mahallesi'ne dair ilgi çeken itiraflarıyla gündeme geldi. Dizideki partnerlerinden biri olan Müjdat Gezen'in konuğu olan Melek Baykal, Çağla Şıkel ve Alişan'ı başta hiç istemediğini itiraf etti!
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2004 yılında yayına giren Cennet Mahallesi, bir döneme damgasını vuran ve yıllarca sevilerek izlenmeye devam eden yapımlar arasında.
Dizinin oyuncu kadrosu ise şampiyonlar ligi gibi. Say say bitmiyor...
Tabii dizinin aşık gençlerinden sonra en dikkat çeken çiftlerinden biri Pembe ve Yunus'tu.
Müjdat Gezen ve Melek Baykal yıllar sonra yeniden bir araya geldi!
Ünlü oyuncu Alişan ve Çağla Şıkel'i istememiş! Görüşmeden sonra oynayacak isimleri duyunca memnun olmadığını ve projeden çekilmek istediğini söylemiş.
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"Biri manken, diğeri türkücü. Oynayamam."
Melek Baykal'ın yıllar sonra gelen itirafını buradan izleyebilirsiniz:
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