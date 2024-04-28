Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal Yıllar Sonra Alişan ve Çağla Şıkel İtirafıyla Herkesi Şoke Etti

'Ben ikisine de karşı çıkmıştım. Çünkü Türker İnanoğlu benimle ilk konuştuğunda dedi ki Alişan ve Çağla Şikel var. Dedim ki o zaman beni affedin ne olur, çünkü ben biri manken diğeri türkücü oynayamam kusura bakmayın. Israrla 'Sen bana güven, olacak' dedi ve gerçekten de oldu. Türker abi havayı çok iyi koklayan bir adamdı.'