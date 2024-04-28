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Kim Bilebilirdi ki: Serenay Sarıkaya'nın Eski Sevgilisi Cem Yılmaz ve Yeni Sevgilisi Mert Demir Aynı Karede!

Kim Bilebilirdi ki: Serenay Sarıkaya'nın Eski Sevgilisi Cem Yılmaz ve Yeni Sevgilisi Mert Demir Aynı Karede!

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.04.2024 - 08:38

Ünlü komedyen Cem Yılmaz son dönemlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile anıldığı haberlerle gündeme geliyor. Diğer bir yandan ünlü oyuncu sevgilisi Mert Demir'in elini tutarak ilk kez kamera karşısına geçip ilişkisini kabul etmişti. Gündemden düşmeyen bu isimler hakkında yepyeni bir durum ortaya çıktı. Meğer Mert Demir ve Cem Yılmaz yan yana gelmiş!

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmek bilmiyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmek bilmiyor.

Magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden biri olan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla son günlerin en çok konuşulan ünlülerinden biri oldu.

Gönderme yapmalara doyamayan Cem Yılmaz, son olarak Hasan Can Kaya'yı diline dolamış ve üst üste paylaşımlar yapmıştı.

Gönderme yapmalara doyamayan Cem Yılmaz, son olarak Hasan Can Kaya'yı diline dolamış ve üst üste paylaşımlar yapmıştı.

Hasan Can Kaya da durmamış ve bu konuda kendisine cevap vermişti. Bu durum ikili arasındaki tartışmayı daha da alevlendirmiş; Giray Altınok, Şahan Gökbakar gibi isimlerin de işin içine girmesini sağlamıştı.

Tabii asıl gönderme hikayesi eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın dekolteli pozları ile başlamıştı.

Tabii asıl gönderme hikayesi eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın dekolteli pozları ile başlamıştı.

Hepinizin artık sürece hakim olduğunu düşünerek kısa bir özet geçiyorum; Serenay Sarıkaya'nın ödül töreni gecesinde giydiği elbisenin derin göğüs dekoltesi sosyal medyada gündem olunca, Cem Yılmaz da ardı arkası kesilmeyen paylaşımlar yapmıştı. Üstüne bir de 'siz yanlış yorumluyorsunuz' diyerek herkese kızmıştı.

Bu sırada gündemden ikilinin adı düşmezken Serenay Sarıkaya cephesinden bir hamle geldi ve ünlü oyuncu Mert Demir ile ilk kez el ele görüntülendi.

Bu sırada gündemden ikilinin adı düşmezken Serenay Sarıkaya cephesinden bir hamle geldi ve ünlü oyuncu Mert Demir ile ilk kez el ele görüntülendi.

Uzun süredir aralarındaki ilişki bilinse de, çift aşklarını ilan etmekten geri durdu. Diğer bir yandan birlikte fotoğraf vermemek için ellerinden geleni yaptı. Ancak bu iddiaların ardı arkası kesilmeyince birden el ele mekandan ayrılırken gördük ikiliyi!

Meğer başka ikilileri de bir arada görmüşüz... Cem Yılmaz ve Mert Demir'in daha önce aynı karede yer aldığını biliyor muydunuz?

Meğer başka ikilileri de bir arada görmüşüz... Cem Yılmaz ve Mert Demir'in daha önce aynı karede yer aldığını biliyor muydunuz?

Mabel Matiz ile düet yaptığı 'Antidepresan' şarkısı ile çıkış yakalayan Mert Demir, önceki yıl Haziran ayında düzenlenen Power Türk ödül töreninde 'En Güçlü Şarkı' ödülünün sahibi olmuştu.

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Ödülü kim verdi dersiniz? Cem Yılmaz! Bu kare yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Ödülü kim verdi dersiniz? Cem Yılmaz! Bu kare yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz, yeni aşkı olacağını bilmediği Mert Demir'e ödül vermiş. İkilinin yan yana olduğu kare aylar sonra yeniden ortaya çıkınca dikkatleri epey üstüne çekti.

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