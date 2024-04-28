Kim Bilebilirdi ki: Serenay Sarıkaya'nın Eski Sevgilisi Cem Yılmaz ve Yeni Sevgilisi Mert Demir Aynı Karede!
Kim Bilebilirdi ki: Serenay Sarıkaya'nın Eski Sevgilisi Cem Yılmaz ve Yeni Sevgilisi Mert Demir Aynı Karede!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz son dönemlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile anıldığı haberlerle gündeme geliyor. Diğer bir yandan ünlü oyuncu sevgilisi Mert Demir'in elini tutarak ilk kez kamera karşısına geçip ilişkisini kabul etmişti. Gündemden düşmeyen bu isimler hakkında yepyeni bir durum ortaya çıktı. Meğer Mert Demir ve Cem Yılmaz yan yana gelmiş!
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmek bilmiyor.
Gönderme yapmalara doyamayan Cem Yılmaz, son olarak Hasan Can Kaya'yı diline dolamış ve üst üste paylaşımlar yapmıştı.
Tabii asıl gönderme hikayesi eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın dekolteli pozları ile başlamıştı.
Bu sırada gündemden ikilinin adı düşmezken Serenay Sarıkaya cephesinden bir hamle geldi ve ünlü oyuncu Mert Demir ile ilk kez el ele görüntülendi.
Meğer başka ikilileri de bir arada görmüşüz... Cem Yılmaz ve Mert Demir'in daha önce aynı karede yer aldığını biliyor muydunuz?
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Ödülü kim verdi dersiniz? Cem Yılmaz! Bu kare yıllar sonra yeniden gündem oldu.
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