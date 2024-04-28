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Sertab Erener'in Son Haline Yağan Yorumları Gören Aydilge, Dayatılan Zorbalığa Dikkat Çekerek Tepki Gösterdi!

Sertab Erener'in Son Haline Yağan Yorumları Gören Aydilge, Dayatılan Zorbalığa Dikkat Çekerek Tepki Gösterdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
28.04.2024 - 18:44

Sertab Erener'in yayınladığı 'Mecbursun' klibinin ardından estetik müdahaleler sebebiyle yükselen 'Bu kim?' yorumları gecikmemişti. Aydilge, meslektaşına ve kadınlara dayatılan sisteme tepki gösterdi!

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2003'te hepimize ülkenin en büyük gururlarından birini yaşatarak Eurovision'da birincilik getiren, hayatımıza girdiği günden beri de şarkılarının her biriyle kalbimize dokunan şarkıcıların başında gelenlerden Sertab Erener!

2003'te hepimize ülkenin en büyük gururlarından birini yaşatarak Eurovision'da birincilik getiren, hayatımıza girdiği günden beri de şarkılarının her biriyle kalbimize dokunan şarkıcıların başında gelenlerden Sertab Erener!

Bugüne kadar hep doğallığıyla ve eşi benzeri olmayan kendine has sesiyle öne çıkan güzel şarkıcı, geçtiğimiz günlerde estetik furyasına katılarak estetiğin dibine vurdu biliyorsunuz...

Bugüne kadar hep doğallığıyla ve eşi benzeri olmayan kendine has sesiyle öne çıkan güzel şarkıcı, geçtiğimiz günlerde estetik furyasına katılarak estetiğin dibine vurdu biliyorsunuz...

Elbette son zamanlarda yüzünde "küçük dokunuşlar" olduğu belliydi fakat hiçbirimiz "Mecbursun" şarkısına çektiği yeni klipteki değişimini görmeye hazır değildik.

Elbette son zamanlarda yüzünde "küçük dokunuşlar" olduğu belliydi fakat hiçbirimiz "Mecbursun" şarkısına çektiği yeni klipteki değişimini görmeye hazır değildik.

Erener'in paylaştığı fotoğraflarda estetik bir müdahale olduğu net olsa da yüz hatları çok daha doğal duruyordu.

Erener'in paylaştığı fotoğraflarda estetik bir müdahale olduğu net olsa da yüz hatları çok daha doğal duruyordu.

Fakat klip yayınlanınca işlerin rengi bir hayli değişti. Görenler güzel şarkıcıyı tanımakta zorluk çekti, e haliyle yorumlar da gecikmemişti tabii.

Kaçıranlar için Sertab Erener'in son haline gelen tepkilerden bu yazımızda bahsetmiştik:

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Erener'e sosyal medyada yağan eleştirileri gören meslektaşı Aydilge, sessiz kalamadı.

Erener'e sosyal medyada yağan eleştirileri gören meslektaşı Aydilge, sessiz kalamadı.

Özellikle son zamanlarda hemcinslerinin maruz kaldığı haksızlıklara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama videolarıyla tepki gösteren Aydilge, Sertab Erener'i korumadı da eleştirmedi de...

Özellikle son zamanlarda hemcinslerinin maruz kaldığı haksızlıklara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama videolarıyla tepki gösteren Aydilge, Sertab Erener'i korumadı da eleştirmedi de...

Aksine, konunun özüne dikkat çekti. Meselenin Sertab Erener veya başka bir ünlünün değişimi, dolgusu, estetiği olmadığını vurgulayan Aydilge, "mesele yaşlanmanın korkunç bir şey gibi dayatılması. Kendimizi çirkin ve yetersiz hissettiren kocaman bir zorbalık ve tüketim sistemi içindeyiz" dedi, ve birilerinin değişimine sürekli tepki gösterenlere sesini çıkararak ekledi: "En büyük kırışıklık zorbaların kalbindedir. Hiçbir estetik bir zorbanın kabindeki kırışıklığı düzeltemez."

Aksine, konunun özüne dikkat çekti. Meselenin Sertab Erener veya başka bir ünlünün değişimi, dolgusu, estetiği olmadığını vurgulayan Aydilge, "mesele yaşlanmanın korkunç bir şey gibi dayatılması. Kendimizi çirkin ve yetersiz hissettiren kocaman bir zorbalık ve tüketim sistemi içindeyiz" dedi, ve birilerinin değişimine sürekli tepki gösterenlere sesini çıkararak ekledi: "En büyük kırışıklık zorbaların kalbindedir. Hiçbir estetik bir zorbanın kabindeki kırışıklığı düzeltemez."

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