Estetikli Hali Olay Olmuştu: Son Halini Yeni Pozlarla Paylaşan Sertab Erener Yine Kimseyi Tatmin Edemedi!
Estetikli Hali Olay Olmuştu: Son Halini Yeni Pozlarla Paylaşan Sertab Erener Yine Kimseyi Tatmin Edemedi!
'Mecbursun' klibiyle uzun bir aradan sonra yüzünü gösteren Sertab Erener'in estetikleri dillere fena düşmüştü. Eleştirileri gören Sertab Erener, yeni pozların paylaştı fakat yine kimseyi tatmin edemedi...
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Geçtiğimiz günün bombası ve muhtemelen uzun bir süre de masaya yatırılacak konu Sertab Erener tarafından, hiç beklemediğimiz bir anda atılmıştı hatırlarsanız!
Eşi benzeri olmayan sesi ve hayatımıza girdiği günden beri kalbimize dokunan şarkılarıyla yeri farklı olan güzel şarkıcı ikonik "Mecbursun" şarkısına çektiği yeni kliple olay olmuştu.
Sebebi ise doğallığına alıştığımız Erener'in estetikten tanınmayacak hale gelen yeni yüzüydü!
Kendisine yağan "Bu kim?" eleştirilerini gören Sertab Erener, kendini bir açıklama yapmak durumunda hissetmiş olacak ki geçtiğimiz saatlerde iki adet yeni poz paylaştı kendisi.
Yeni albümünün ve şarkıların yolda olduğunu duyurdu ama altında yatan mesaj başkaydı. Erener, aslında herkese 20 yaş gençleşen yeni yüzünü tüm detaylarıyla gösterdi ama yine kimseyi tatmin edemedi...
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