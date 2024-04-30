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Kıvanç Tatlıtuğ'u Görünce "Aman Allah'ım" Diyerek Hayrete Düşen Adam Duygularımıza Tercüman Oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'u Görünce "Aman Allah'ım" Diyerek Hayrete Düşen Adam Duygularımıza Tercüman Oldu

Kıvanç Tatlıtuğ
GNS
GNS - Onedio Editörü
30.04.2024 - 11:27

Yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Kıvanç Tatlıtuğ, ofisten herkesin alkışlarıyla yürüyerek çıktığı anla herkesi etkisi altına aldı. Video çekimi yapan bir adamın yakışıklılığı karşısında hayrete düşerek 'Aman Allah'ım' dediği anlar herkesi güldürürken hislerimize tercüman oldu.

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Övmelere doyamadığımız, her gün başka bir fotoğrafına ya da açıklamasına methiyeler düzdüğümüz Kıvanç Tatlıtuğ yine ve yeniden karşımızda.

Övmelere doyamadığımız, her gün başka bir fotoğrafına ya da açıklamasına methiyeler düzdüğümüz Kıvanç Tatlıtuğ yine ve yeniden karşımızda.

Yıllardır sosyal medyanın ve ekranların övmelere doyulmayan ismi Kıvanç Tatlıtuğ, 40 yaşında olmasına rağmen o kadar genç görünüyor ki 'yaşlan be adam' yorumlarına maruz kalıyor.

Kendisi dün oğlu Kurt Efe'yle birlikte verdiği pozları yayınlamasıyla bir kez daha gönlümüze taht kurmuştu.

Kendisi dün oğlu Kurt Efe'yle birlikte verdiği pozları yayınlamasıyla bir kez daha gönlümüze taht kurmuştu.

Küçük Tatlıtuğ Kurt Efe, babasının kopyası olmasıyla hepimizin kalbini eritmişti. Tatlı anlarına hayranlıkla bakmamak elde değildi elbette!

Burada paylaşmıştık:

Ünlü isim dün akşam bir de yüzü olduğu markanın lansman gecesine katıldığı anlarla sosyal medyayı salladı.

Ünlü isim dün akşam bir de yüzü olduğu markanın lansman gecesine katıldığı anlarla sosyal medyayı salladı.

Yine ve yeniden yakışıklılığıyla herkesi etkisi altına aldı...

Muhabirlerle sohbet ettiği sırada yakın arkadaşı olduğunu bildiğimiz ve bir dönem sık sık yan yana gördüğümüz Çağatay Ulusoy'la küs olup olmadığı sorusuna da cevap verdi.

Muhabirlerle sohbet ettiği sırada yakın arkadaşı olduğunu bildiğimiz ve bir dönem sık sık yan yana gördüğümüz Çağatay Ulusoy'la küs olup olmadığı sorusuna da cevap verdi.

Verdiği cevapla muhabirleri kibar ve asil bir şekilde tersledi diyebiliriz!

Burada anlatmıştık:

Geceden önce markanın ofisinden çıkan Tatlıtuğ'un kalabalıklar içinden yürüdüğü video sosyal medyayı resmen salladı!

Geceden önce markanın ofisinden çıkan Tatlıtuğ'un kalabalıklar içinden yürüdüğü video sosyal medyayı resmen salladı!

Tüm karizmasıyla gülerek insanları selamladığı anları birlikte izleyelim...

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Video çeken bir adamın Kıvanç Tatlıtuğ'u görünce "Aman Allah'ım" diyerek şaşırması bize tek olmadığımızı hissettirdi. 😂

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mamamia

Evett bncede aman Allahım 🫠 Yani çok şey geliyor içimden ama sadece aman Allahım diyecem 😂

gur.ebrar34

Huyu güzel olsun 🤣🤣(kedi ciğer mevzusu anladın)😅

El Turco

Madem Kıvanç’a çok cömert davranmış, orucu da namazı da Kıvançtan beklesin Hesap günü biz de “ Ne verdin ki ne istiyorsun” deriz.

efsun03

ah ulan beee endama şu coolluğa karizmaya off yarabbim bu nasıl bir insandır :)