Kıvanç Tatlıtuğ'u Görünce "Aman Allah'ım" Diyerek Hayrete Düşen Adam Duygularımıza Tercüman Oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'u Görünce "Aman Allah'ım" Diyerek Hayrete Düşen Adam Duygularımıza Tercüman Oldu
Yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Kıvanç Tatlıtuğ, ofisten herkesin alkışlarıyla yürüyerek çıktığı anla herkesi etkisi altına aldı. Video çekimi yapan bir adamın yakışıklılığı karşısında hayrete düşerek 'Aman Allah'ım' dediği anlar herkesi güldürürken hislerimize tercüman oldu.
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Övmelere doyamadığımız, her gün başka bir fotoğrafına ya da açıklamasına methiyeler düzdüğümüz Kıvanç Tatlıtuğ yine ve yeniden karşımızda.
Kendisi dün oğlu Kurt Efe'yle birlikte verdiği pozları yayınlamasıyla bir kez daha gönlümüze taht kurmuştu.
Ünlü isim dün akşam bir de yüzü olduğu markanın lansman gecesine katıldığı anlarla sosyal medyayı salladı.
Muhabirlerle sohbet ettiği sırada yakın arkadaşı olduğunu bildiğimiz ve bir dönem sık sık yan yana gördüğümüz Çağatay Ulusoy'la küs olup olmadığı sorusuna da cevap verdi.
Geceden önce markanın ofisinden çıkan Tatlıtuğ'un kalabalıklar içinden yürüdüğü video sosyal medyayı resmen salladı!
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Video çeken bir adamın Kıvanç Tatlıtuğ'u görünce "Aman Allah'ım" diyerek şaşırması bize tek olmadığımızı hissettirdi. 😂
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Evett bncede aman Allahım 🫠 Yani çok şey geliyor içimden ama sadece aman Allahım diyecem 😂
Huyu güzel olsun 🤣🤣(kedi ciğer mevzusu anladın)😅
Madem Kıvanç’a çok cömert davranmış, orucu da namazı da Kıvançtan beklesin Hesap günü biz de “ Ne verdin ki ne istiyorsun” deriz.
ah ulan beee endama şu coolluğa karizmaya off yarabbim bu nasıl bir insandır :)