Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Kurt Efe'yle Dans Pozunu Paylaşınca Babalık Çıtası Yine Arş-ı Alaya Çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Kurt Efe'yle Dans Pozunu Paylaşınca Babalık Çıtası Yine Arş-ı Alaya Çıktı
Sosyal medyanın varlık gösterdiği her bir platformda övmelere doyamadığımız bir isim var ki o da Kıvanç Tatlıtuğ. Yakışıklılığı bir yana dursun, şimdilerde oğlu Kurt Efe'yle verdiği pozlara hayran hayran baktığımız Tatlıtuğ yine dibimizi yerlere düşürdü! Yaptığı paylaşımlarla armut dibine düşermiş sözünü bir kez daha kanıtladı...
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Karizma denince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri de elbette sarı saçına, mavi gözüne hayran olduğumuz Kıvanç Tatlıtuğ oluyor.
Kariyerindeki başarısı bir yana dursun, aşk ve aile hayatı konusunda da epey imrendiğimiz biri kendisi.
Yürüyen aura çiftimiz 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı bildiğiniz gibi.
Yüzünü göstermeseler de sarı saçlarıyla bile yakışıklılık çıtasını şimdiden arşa taşıyan Kurt Efe'nin babasıyla pozlarını görüyoruz.
Kıvanç Tatlıtuğ'dan hepimizi mest eden yeni Kurt Efe'li paylaşımlar da taze taze geldi!
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Sahil turu attıkları anları görünce bu soğuk havada içimiz sıcacık oldu!
Gerçekten senciyiz Kıvanç Tatlıtuğ!
Armut dibine düşmüş...
Kopyası!
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Şöyle baktık fotoğraflara. 😂
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