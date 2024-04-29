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Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Kurt Efe'yle Dans Pozunu Paylaşınca Babalık Çıtası Yine Arş-ı Alaya Çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Kurt Efe'yle Dans Pozunu Paylaşınca Babalık Çıtası Yine Arş-ı Alaya Çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.04.2024 - 15:17

Sosyal medyanın varlık gösterdiği her bir platformda övmelere doyamadığımız bir isim var ki o da Kıvanç Tatlıtuğ. Yakışıklılığı bir yana dursun, şimdilerde oğlu Kurt Efe'yle verdiği pozlara hayran hayran baktığımız Tatlıtuğ yine dibimizi yerlere düşürdü! Yaptığı paylaşımlarla armut dibine düşermiş sözünü bir kez daha kanıtladı...

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Karizma denince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri de elbette sarı saçına, mavi gözüne hayran olduğumuz Kıvanç Tatlıtuğ oluyor.

Karizma denince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri de elbette sarı saçına, mavi gözüne hayran olduğumuz Kıvanç Tatlıtuğ oluyor.

Yıllardır ekranların en çok aranan, en başarılı bulunan isimlerinden bir tanesi elbette kendisi. Sayısız yapımda rol alan 40 yaşındaki ünlü oyuncunun yıllar içerisinde yaşıyla birlikte havasına hava kattığını da söylemesek olmaz.

Kariyerindeki başarısı bir yana dursun, aşk ve aile hayatı konusunda da epey imrendiğimiz biri kendisi.

Kariyerindeki başarısı bir yana dursun, aşk ve aile hayatı konusunda da epey imrendiğimiz biri kendisi.

2016 yılında Başak Dizer'le dünyaevine giren ve tam bir aşk adamı olan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşinden bahsederken seçtiği kelimeler bile 'nasip olsun be!' dedirtecek cinsten.

Yürüyen aura çiftimiz 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı bildiğiniz gibi.

Yürüyen aura çiftimiz 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı bildiğiniz gibi.

Çift magazinde görüntülense de oğulları Kurt Efe'nin yüzünü göstermemeyi tercih ediyor. Bir noktadan sonra magazin mensuplarıyla konuşup yanlarında oğulları varken görüntü almamaları konusunda ricada bulunmaya başladılar. Kibarlıklarıyla da gönlümüze ayrı taht kurdular.

Yüzünü göstermeseler de sarı saçlarıyla bile yakışıklılık çıtasını şimdiden arşa taşıyan Kurt Efe'nin babasıyla pozlarını görüyoruz.

Yüzünü göstermeseler de sarı saçlarıyla bile yakışıklılık çıtasını şimdiden arşa taşıyan Kurt Efe'nin babasıyla pozlarını görüyoruz.

Kıvanç Tatlıtuğ da Başak Dizer de oğullarının yüzünü göstermeden birlikte pozlarını yayınlamaya devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan hepimizi mest eden yeni Kurt Efe'li paylaşımlar da taze taze geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan hepimizi mest eden yeni Kurt Efe'li paylaşımlar da taze taze geldi!

Şu benzerliğe bakar mısınız! Resmen hareketleri bile birbirlerinin kopyası.

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Sahil turu attıkları anları görünce bu soğuk havada içimiz sıcacık oldu!

Sahil turu attıkları anları görünce bu soğuk havada içimiz sıcacık oldu!

Gerçekten senciyiz Kıvanç Tatlıtuğ!

Gerçekten senciyiz Kıvanç Tatlıtuğ!

Armut dibine düşmüş...

Armut dibine düşmüş...
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Kopyası!

Kopyası!
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Şöyle baktık fotoğraflara. 😂

Şöyle baktık fotoğraflara. 😂
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