Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Kurt Efe'yle Dans Pozunu Paylaşınca Babalık Çıtası Yine Arş-ı Alaya Çıktı

Sosyal medyanın varlık gösterdiği her bir platformda övmelere doyamadığımız bir isim var ki o da Kıvanç Tatlıtuğ. Yakışıklılığı bir yana dursun, şimdilerde oğlu Kurt Efe'yle verdiği pozlara hayran hayran baktığımız Tatlıtuğ yine dibimizi yerlere düşürdü! Yaptığı paylaşımlarla armut dibine düşermiş sözünü bir kez daha kanıtladı...