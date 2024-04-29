Dünyanın En Güzel 100 Kadını Listesine Türkiye'den 3 Ünlü Oyuncu da Girdi!

Dünyanın en prestij sahibi güzellik listelerinden biri olan 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesi, bu yıl da TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlandı. Yurt dışında hayran sayısı gün geçtikçe artan üç Türk güzel de listede yer alan isimler arasına girdi.