Dünyanın En Güzel 100 Kadını Listesine Türkiye'den 3 Ünlü Oyuncu da Girdi!
Dünyanın En Güzel 100 Kadını Listesine Türkiye'den 3 Ünlü Oyuncu da Girdi!
Dünyanın en prestij sahibi güzellik listelerinden biri olan 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesi, bu yıl da TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlandı. Yurt dışında hayran sayısı gün geçtikçe artan üç Türk güzel de listede yer alan isimler arasına girdi.
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Dünyanın en güzel 100 kadını listesi her yıl düzenlenerek yayınlanmaya devam ediyor.
Dünyanın pek çok yanından ünlü isimlerin yer aldığı listede sık sık Türk güzelleri de görüyoruz!
Şimdi gelin birlikte listenin ilk 10'unda kimler varmış bakalım:
Bizim Türk güzellerin sıralamasını da inceleyelim!
1. Jasmine Tookes
2. Nancy Jwewl Mcdonie
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3. Lisa
4. Dasha Taran
5. Sitala
6. Ivana Alawi
7. Yael Shelbia
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8. Mai Omar
9. Nana
10. Tzuyu
33. Sıla Türkoğlu
43. Özge Yağız
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53. Hande Erçel
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