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Dünyanın En Güzel 100 Kadını Listesine Türkiye'den 3 Ünlü Oyuncu da Girdi!

Dünyanın En Güzel 100 Kadını Listesine Türkiye'den 3 Ünlü Oyuncu da Girdi!

GNS
GNS - Onedio Editörü
29.04.2024 - 14:07

Dünyanın en prestij sahibi güzellik listelerinden biri olan 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesi, bu yıl da TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlandı. Yurt dışında hayran sayısı gün geçtikçe artan üç Türk güzel de listede yer alan isimler arasına girdi.

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Dünyanın en güzel 100 kadını listesi her yıl düzenlenerek yayınlanmaya devam ediyor.

Dünyanın en güzel 100 kadını listesi her yıl düzenlenerek yayınlanmaya devam ediyor.

Dünya genelinde hayranların yakından takip ettiği liste, güzellik endüstrisinde en çok tanınan isimlerin bir araya gelmesini sağlıyor. Listede yer alan isimlerin kariyerleri ve tarzları, aynı zamanda dış görünüşleri oldukça konuşuluyor.

Dünyanın pek çok yanından ünlü isimlerin yer aldığı listede sık sık Türk güzelleri de görüyoruz!

Dünyanın pek çok yanından ünlü isimlerin yer aldığı listede sık sık Türk güzelleri de görüyoruz!

Geçtiğimiz yıl 5 ünlü oyuncunun yer aldığı listede bu yıl yalnızca 3 isme yer verildi. Yapay zekanın dahi en güzel kadınlar listesinde altın oran vererek seçmiş olduğu Sydney Sweeney, 60. sıraya yerleşti. Hayranları bu duruma kızarken Türk ünlüler Sweeney'den önde yer aldı.

Şimdi gelin birlikte listenin ilk 10'unda kimler varmış bakalım:

Bizim Türk güzellerin sıralamasını da inceleyelim!

1. Jasmine Tookes

1. Jasmine Tookes

2. Nancy Jwewl Mcdonie

2. Nancy Jwewl Mcdonie
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3. Lisa

3. Lisa

4. Dasha Taran

4. Dasha Taran

5. Sitala

5. Sitala

6. Ivana Alawi

6. Ivana Alawi

7. Yael Shelbia

7. Yael Shelbia
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8. Mai Omar

8. Mai Omar

9. Nana

9. Nana

10. Tzuyu

10. Tzuyu

33. Sıla Türkoğlu

33. Sıla Türkoğlu

Geçtiğimiz yıl da listede yerini alan Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Türk güzeller arasında en yüksek sıralamaya sahip isim oldu.

43. Özge Yağız

43. Özge Yağız

Son olarak Safir dizisinde izlediğimiz Özge Yağız ise 43. sırada.

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53. Hande Erçel

53. Hande Erçel

Hande Erçel'in ise bu yıl yeniden listeye girdi ancak son sıraya yerleştiği görülüyor.

Siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara!

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