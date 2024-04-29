Justin Bieber'ın Konserden Sonra Ağladığı Fotoğrafları Paylaşması Korkunç İddiaları Beraberinde Getirdi

Bir dönemlere damgasını vuran çocuk şarkıcılar arasında Justin Bieber da yer alıyor. Kariyerinde pek çok iniş ve çıkış yaşayan dünyaca ünlü isim, şarkılarıyla herkesi etkilemeye devam etse de mental olarak kötü bir dönemde olduğu söyleniyor. Konser sonrası ağladığı pozları yayınlayan Bieber'ın hali ve beraberinde gelen iddialar herkesi korkuttu.