Justin Bieber'ın Konserden Sonra Ağladığı Fotoğrafları Paylaşması Korkunç İddiaları Beraberinde Getirdi
Justin Bieber'ın Konserden Sonra Ağladığı Fotoğrafları Paylaşması Korkunç İddiaları Beraberinde Getirdi
Bir dönemlere damgasını vuran çocuk şarkıcılar arasında Justin Bieber da yer alıyor. Kariyerinde pek çok iniş ve çıkış yaşayan dünyaca ünlü isim, şarkılarıyla herkesi etkilemeye devam etse de mental olarak kötü bir dönemde olduğu söyleniyor. Konser sonrası ağladığı pozları yayınlayan Bieber'ın hali ve beraberinde gelen iddialar herkesi korkuttu.
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2010 yılında çıkartmış olduğu My World albümü ve özellikle Baby şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan Justin Bieber, tüm dünya tarafından tanınan isimlerden biri.
Tabii kendisi yıllar içerisinde bambaşka işlerle gündeme gelmeye devam etti. Özel hayatı da bu gündem konuları arasında yer alıyordu.
Gelelim özel hayatına. Yabancı ve yerli magazinin en dikkat çeken çiftleri arasında Justin Bieber ve Hailey Bieber yer alıyor.
Kimileri Hailey Bieber ve Justin Bieber'ı çok yakıştırsa da, kimileri bu çifti oldukça uyumsuz ve samimiyetsiz buluyor.
Neler yaptığı yakından takip edilen Justin Bieber, son olarak konserin ardından yaptığı paylaşımlar arasında gözyaşları içerisinde olduğu anlara da yer verince herkesi korkuttu.
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Psikolojik olarak şiddetli iniş çıkışlar yaşadığı iddia edilen Justin Bieber'ın bu fotoğraflarının arkasında korkunç iddialar olduğu söylendi.
Lyme hastalığı, depresyon ve öfke kontrolü problemleri yaşayan Justin Bieber, daha öncesinde sık sık alkol kullandığını ve ağır uyuşturuculara bağımlı olduğunu itiraf etmişti.
Sosyal medya bu fotoğraflara gelen yorumlarla doldu taştı.
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