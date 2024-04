Justin Bieber'ın Konserden Sonra Ağladığı Fotoğrafları Paylaşması Korkunç İddiaları Beraberinde Getirdi

Baby şarkısıyla yakaladığı çıkışı yıllar içerisinde üzerine düştüğü diğer parçalarıyla da yakalamayı başaran Bieber, müzik sektörünün öncü isimlerinden biri olarak görülüyor. Boyfriend, What Do You Mean, Beauty And A Beat, Sorry, Love Me, Never Say Never ve daha fazlası dünyanın pek çok yerinde hit olan parçalar arasındaydı.