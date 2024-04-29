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Justin Bieber'ın Konserden Sonra Ağladığı Fotoğrafları Paylaşması Korkunç İddiaları Beraberinde Getirdi

Justin Bieber'ın Konserden Sonra Ağladığı Fotoğrafları Paylaşması Korkunç İddiaları Beraberinde Getirdi

Justin Bieber
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.04.2024 - 12:15

Bir dönemlere damgasını vuran çocuk şarkıcılar arasında Justin Bieber da yer alıyor. Kariyerinde pek çok iniş ve çıkış yaşayan dünyaca ünlü isim, şarkılarıyla herkesi etkilemeye devam etse de mental olarak kötü bir dönemde olduğu söyleniyor. Konser sonrası ağladığı pozları yayınlayan Bieber'ın hali ve beraberinde gelen iddialar herkesi korkuttu.

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2010 yılında çıkartmış olduğu My World albümü ve özellikle Baby şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan Justin Bieber, tüm dünya tarafından tanınan isimlerden biri.

2010 yılında çıkartmış olduğu My World albümü ve özellikle Baby şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan Justin Bieber, tüm dünya tarafından tanınan isimlerden biri.

Baby şarkısıyla yakaladığı çıkışı yıllar içerisinde üzerine düştüğü diğer parçalarıyla da yakalamayı başaran Bieber, müzik sektörünün öncü isimlerinden biri olarak görülüyor. Boyfriend, What Do You Mean, Beauty And A Beat, Sorry, Love Me, Never Say Never ve daha fazlası dünyanın pek çok yerinde hit olan parçalar arasındaydı.

Tabii kendisi yıllar içerisinde bambaşka işlerle gündeme gelmeye devam etti. Özel hayatı da bu gündem konuları arasında yer alıyordu.

Tabii kendisi yıllar içerisinde bambaşka işlerle gündeme gelmeye devam etti. Özel hayatı da bu gündem konuları arasında yer alıyordu.

Bir dönem müzikten uzaklaşan ve tarzını değiştiren Justin Bieber, herkesi şaşkına çevirmişti. Ne yaşadığını anlayamamıştık. Tabii bu sürece girmeden önce yakaladığı başarılar sayesinde sektörden düşmeyen isimlerden biri haline geldi. İlk Grammy'sini 2015 yılında 19 yaşındayken kazanmıştı.

Gelelim özel hayatına. Yabancı ve yerli magazinin en dikkat çeken çiftleri arasında Justin Bieber ve Hailey Bieber yer alıyor.

Gelelim özel hayatına. Yabancı ve yerli magazinin en dikkat çeken çiftleri arasında Justin Bieber ve Hailey Bieber yer alıyor.

2018 yılında evlenen çift hakkında yıllardır sayısız haber okuyoruz. Tabii Justin Bieber'ın yıllar boyunca süren Selena Gomez ilişkisi de bu evliliği süresince karşısına çıkan konulardan biri.

Kimileri Hailey Bieber ve Justin Bieber'ı çok yakıştırsa da, kimileri bu çifti oldukça uyumsuz ve samimiyetsiz buluyor.

Kimileri Hailey Bieber ve Justin Bieber'ı çok yakıştırsa da, kimileri bu çifti oldukça uyumsuz ve samimiyetsiz buluyor.

Giyimlerinden zevklerine her konuda yan yana alakasız bir tablo çizen ikilinin sosyal medyaya düşen videoları da oldukça eleştiriye maruz kalıyor.

Neler yaptığı yakından takip edilen Justin Bieber, son olarak konserin ardından yaptığı paylaşımlar arasında gözyaşları içerisinde olduğu anlara da yer verince herkesi korkuttu.

Neler yaptığı yakından takip edilen Justin Bieber, son olarak konserin ardından yaptığı paylaşımlar arasında gözyaşları içerisinde olduğu anlara da yer verince herkesi korkuttu.

30 yaşındaki Bieber, hafta sonu boyunca Instagram'da oldukça aktif paylaşımlar yaptı. Ardından gözyaşları içerisinde kaldığı anlara da yer verdi.

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Psikolojik olarak şiddetli iniş çıkışlar yaşadığı iddia edilen Justin Bieber'ın bu fotoğraflarının arkasında korkunç iddialar olduğu söylendi.

Psikolojik olarak şiddetli iniş çıkışlar yaşadığı iddia edilen Justin Bieber'ın bu fotoğraflarının arkasında korkunç iddialar olduğu söylendi.
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'🚨 GELİŞEN: Justin Bieber az önce ağlarken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı ve Hollywood elitlerinin tacizinden sonra yardıma muhtaç olduğuna dair söylentiler dolaşıyor ⚠️'

Lyme hastalığı, depresyon ve öfke kontrolü problemleri yaşayan Justin Bieber, daha öncesinde sık sık alkol kullandığını ve ağır uyuşturuculara bağımlı olduğunu itiraf etmişti.

Lyme hastalığı, depresyon ve öfke kontrolü problemleri yaşayan Justin Bieber, daha öncesinde sık sık alkol kullandığını ve ağır uyuşturuculara bağımlı olduğunu itiraf etmişti.
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Sosyal medya bu fotoğraflara gelen yorumlarla doldu taştı.

Sosyal medya bu fotoğraflara gelen yorumlarla doldu taştı.
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