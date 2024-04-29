Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrıldıkları İddialarını Görünce "Mutluyuz" Pozu Vererek Herkese Nispet Yaptı

Bir türlü yerinde duramayan, hangi ülkede olduklarını kestiremediğimiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Son dönemde ayrıldıklarına ilişkin bir takım haberler magazin dünyasında dolaşsa da ikiliden hemen yalanlayan bir hamle geldi. Dosta düşmana nispet yaparcasına mutluluklarını paylaştılar!