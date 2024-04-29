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Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrıldıkları İddialarını Görünce "Mutluyuz" Pozu Vererek Herkese Nispet Yaptı

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrıldıkları İddialarını Görünce "Mutluyuz" Pozu Vererek Herkese Nispet Yaptı

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.04.2024 - 10:22

Bir türlü yerinde duramayan, hangi ülkede olduklarını kestiremediğimiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Son dönemde ayrıldıklarına ilişkin bir takım haberler magazin dünyasında dolaşsa da ikiliden hemen yalanlayan bir hamle geldi. Dosta düşmana nispet yaparcasına mutluluklarını paylaştılar!

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti son 1 yıldır magazin dünyasının en sevilen ve en yakından takip edilen ikilisi biliyorsunuz.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti son 1 yıldır magazin dünyasının en sevilen ve en yakından takip edilen ikilisi biliyorsunuz.

Çiftin ilişkisi başladığı dönemde ikili hakkında pek çok varsayım ortaya atılmıştı. Yurt dışında hayranlarının kameralarına yakalanan çift daha sonrasında basın mensupları tarafından da görüntülenince her şey açık bir şekilde yaşanmaya başlamıştı.

Uzun süre boyunca bu çifti yalnızca havalimanlarında gördük elbette.

Uzun süre boyunca bu çifti yalnızca havalimanlarında gördük elbette.

Hakan Sabancı bu durumdan çok hoşnut olmasa da sık sık yurt dışına çıkan ikilinin en rahat görüntülenebilecekleri yer havalimanları olmuştu.

İkinci senelerine doğru adım adım giden ikilinin kaç ülke gezdiğini saymayı bıraktık biliyorsunuz. Bunca zamandır gezmedikleri yer kalmadı.

İkinci senelerine doğru adım adım giden ikilinin kaç ülke gezdiğini saymayı bıraktık biliyorsunuz. Bunca zamandır gezmedikleri yer kalmadı.

Diğer bir yandan ikilinin ilişkisinin uzun soluklu olacağına kimse imkan vermiyordu. Hatta birkaç aya ayrılacakları düşünülüyordu. Daha sonrasında ilişki ciddiye binince bambaşka gündemlerimiz olmuştu. Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağına dair...

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı düzenlemeler ve okula geri dönmesinin ardından "Sabancı gelini olacak" yorumları beraberinde gelmişti.

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı düzenlemeler ve okula geri dönmesinin ardından "Sabancı gelini olacak" yorumları beraberinde gelmişti.

İkilinin 2024 yazında evleneceklerine dair sayısız haber okumuştuk. Bu iddialara sessiz kalmayı tercih eden çiftin 'İnsanlar haber yapıyor' yorumları da oldukça kafamızı karıştırmıştı haliyle.

Dolu dizgin aşklarını yaşamaya devam eden ikili elbette eleştiri oklarının hedefinde kalmaya devam ediyor. Son olarak katıldıkları basketbol maçı da bunun bir örneği.

Dolu dizgin aşklarını yaşamaya devam eden ikili elbette eleştiri oklarının hedefinde kalmaya devam ediyor. Son olarak katıldıkları basketbol maçı da bunun bir örneği.

Hande Erçel'in yanında hiçbir tepki vermeden duran Hakan Sabancı bir yandan, oyunculuğuyla sosyal medyanın dilinden düşmeyen Hande Erçel bir yandan eleştiri oklarının hedefi oldu.

Burada bahsettik:

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Ardından bu çifti aile organizasyonlarında birlikte görmeye başladık. Ancak ne olduysa birden bu ilişkinin bıçak gibi kesildiği iddiaları gündemde dolaşmaya başladı.

Ardından bu çifti aile organizasyonlarında birlikte görmeye başladık. Ancak ne olduysa birden bu ilişkinin bıçak gibi kesildiği iddiaları gündemde dolaşmaya başladı.

Son olarak Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım'ın evlilik yıldönümüne birlikte katılan çiftin ayrıldıklarına dair iddialar gündemde dolaşmaya başladı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesinden ise bu iddiaları yalanlayan mutluluk pozu hemen beraberinde geldi!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesinden ise bu iddiaları yalanlayan mutluluk pozu hemen beraberinde geldi!

Arkadaşlarıyla çıktıkları tatilden hep birlikte oldukları pozu sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayarak 'ayrılmadık' mesajıyla nispet yaptılar.

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