Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrıldıkları İddialarını Görünce "Mutluyuz" Pozu Vererek Herkese Nispet Yaptı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrıldıkları İddialarını Görünce "Mutluyuz" Pozu Vererek Herkese Nispet Yaptı
Bir türlü yerinde duramayan, hangi ülkede olduklarını kestiremediğimiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Son dönemde ayrıldıklarına ilişkin bir takım haberler magazin dünyasında dolaşsa da ikiliden hemen yalanlayan bir hamle geldi. Dosta düşmana nispet yaparcasına mutluluklarını paylaştılar!
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti son 1 yıldır magazin dünyasının en sevilen ve en yakından takip edilen ikilisi biliyorsunuz.
Uzun süre boyunca bu çifti yalnızca havalimanlarında gördük elbette.
İkinci senelerine doğru adım adım giden ikilinin kaç ülke gezdiğini saymayı bıraktık biliyorsunuz. Bunca zamandır gezmedikleri yer kalmadı.
Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı düzenlemeler ve okula geri dönmesinin ardından "Sabancı gelini olacak" yorumları beraberinde gelmişti.
Dolu dizgin aşklarını yaşamaya devam eden ikili elbette eleştiri oklarının hedefinde kalmaya devam ediyor. Son olarak katıldıkları basketbol maçı da bunun bir örneği.
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Ardından bu çifti aile organizasyonlarında birlikte görmeye başladık. Ancak ne olduysa birden bu ilişkinin bıçak gibi kesildiği iddiaları gündemde dolaşmaya başladı.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesinden ise bu iddiaları yalanlayan mutluluk pozu hemen beraberinde geldi!
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