Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Cem Yılmaz Cinnet Geçirten Göndermelerine Yenisini Ekleyerek Kendi Bile "Yeter" Dedi

Cem Yılmaz Cinnet Geçirten Göndermelerine Yenisini Ekleyerek Kendi Bile "Yeter" Dedi

Cem Yılmaz
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.04.2024 - 15:29

Yaptığı her paylaşımla 'yeni göndermesi' başlığıyla gündeme gelen Cem Yılmaz, takipçilerinin ve magazin dünyasının kafasını karıştırmaya devam ediyor. Bitmeyen gönderme döngüsünden kurtulamayan ünlü komedyen, bu durumdan kendisinin de bıktığını başka bir gönderme ile manidar şekilde duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cem yılmaz son günlerde ardı arkası gelmeyen gönderme paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Cem yılmaz son günlerde ardı arkası gelmeyen gönderme paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Ünlü komedyen gösterisinde söylediklerinden tutun da sosyal medya hesabında paylaştıklarına kadar pek çok konuda yakın markaja alınmış durumda. Kime ne söylüyor, kime gönderme yapıyor tahminleri hepimizi yordu.

Bu süreç eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın dekoltesiyle eleştirildiği günlerde başladı bildiğiniz üzere.

Bu süreç eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın dekoltesiyle eleştirildiği günlerde başladı bildiğiniz üzere.

Sarıkaya'nın derin göğüs dekolteli elbisesinin duruşunun ardından ikilinin yaptığı her paylaşımın birbirlerine gönderme olduğu düşünülmüştü. Tabii magazin için büyük bir olaydı bu.

Cem Yılmaz gündemi yine bitmedi ve bu sefer de Hasan Can Kaya polemiği başladı.

Cem Yılmaz gündemi yine bitmedi ve bu sefer de Hasan Can Kaya polemiği başladı.

Gösterilerinde yapılan esprilerin yayılmasına sinirlenen Cem Yılmaz, yine sahnedeyken Hasan Can Kaya hakkında söyledikleri gündem olunca soluğu sosyal medyada almıştı. Hasan Can Kaya'ya sataşan Yılmaz'a cevap da gecikmemişti.

Hasan Can Kaya'nın "veteran komedyen" yorumunun ardından Cem Yılmaz, G.O.R.A'dan bir fotoğraf paylaşmış ve yine gönderme iddialarını beraberinde getirmişti.

Hasan Can Kaya'nın "veteran komedyen" yorumunun ardından Cem Yılmaz, G.O.R.A'dan bir fotoğraf paylaşmış ve yine gönderme iddialarını beraberinde getirmişti.
twitter.com

Hasan Can Kaya kendisine yapılan eleştirinin ardından 'Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış.' demişti. Bunun üstüne Yılmaz'ın fotoğraf paylaşımı elbette gönderme döngüsünü yeniden başlattı.

Dur durak bilmeyen bu gönderme silsilesinin sonunda Cem Yılmaz da en az bizim kadar sıkıldı!

Dur durak bilmeyen bu gönderme silsilesinin sonunda Cem Yılmaz da en az bizim kadar sıkıldı!

Ve bilin bakalım ne yaptı? Tabii ki soluğu sosyal medyada aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gönderme haberlerine yeni bir göndermeyle cevap veren Yılmaz, meşhur karikatürü paylaşmayı tercih etti. 😂

Gönderme haberlerine yeni bir göndermeyle cevap veren Yılmaz, meşhur karikatürü paylaşmayı tercih etti. 😂
twitter.com

Hazırsanız başlıyoruz. 😂

Hazırsanız başlıyoruz. 😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Gerçekten hadi buyurun bakalım... 

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın