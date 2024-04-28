Cem Yılmaz Cinnet Geçirten Göndermelerine Yenisini Ekleyerek Kendi Bile "Yeter" Dedi
Cem Yılmaz Cinnet Geçirten Göndermelerine Yenisini Ekleyerek Kendi Bile "Yeter" Dedi
Yaptığı her paylaşımla 'yeni göndermesi' başlığıyla gündeme gelen Cem Yılmaz, takipçilerinin ve magazin dünyasının kafasını karıştırmaya devam ediyor. Bitmeyen gönderme döngüsünden kurtulamayan ünlü komedyen, bu durumdan kendisinin de bıktığını başka bir gönderme ile manidar şekilde duyurdu.
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Cem yılmaz son günlerde ardı arkası gelmeyen gönderme paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Bu süreç eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın dekoltesiyle eleştirildiği günlerde başladı bildiğiniz üzere.
Cem Yılmaz gündemi yine bitmedi ve bu sefer de Hasan Can Kaya polemiği başladı.
Hasan Can Kaya'nın "veteran komedyen" yorumunun ardından Cem Yılmaz, G.O.R.A'dan bir fotoğraf paylaşmış ve yine gönderme iddialarını beraberinde getirmişti.
Dur durak bilmeyen bu gönderme silsilesinin sonunda Cem Yılmaz da en az bizim kadar sıkıldı!
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Gönderme haberlerine yeni bir göndermeyle cevap veren Yılmaz, meşhur karikatürü paylaşmayı tercih etti. 😂
Hazırsanız başlıyoruz. 😂
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