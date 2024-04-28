Cem Yılmaz Cinnet Geçirten Göndermelerine Yenisini Ekleyerek Kendi Bile "Yeter" Dedi

Yaptığı her paylaşımla 'yeni göndermesi' başlığıyla gündeme gelen Cem Yılmaz, takipçilerinin ve magazin dünyasının kafasını karıştırmaya devam ediyor. Bitmeyen gönderme döngüsünden kurtulamayan ünlü komedyen, bu durumdan kendisinin de bıktığını başka bir gönderme ile manidar şekilde duyurdu.