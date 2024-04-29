Fatih Altaylı'nın "Onun Ligi Değil" Yorumu Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya Polemiğine Damgasını Vurdu
Fatih Altaylı'nın "Onun Ligi Değil" Yorumu Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya Polemiğine Damgasını Vurdu
Cem Yılmaz'ın gösterisi esnasında Hasan Can Kaya'dan söz etmesi yeni bir polemiğin başlamasına sebep olmuştu. Ünlü isimler taraflarını sosyal medya paylaşımları ile belli etmeye başlarken, Fatih Altaylı da yorumunu esirgemedi. Altaylı'nın 'Aynı ligde değiller, kıskanmış olabilir' ifadeleri dikkat çekti.
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Yeni gösterisinde yer alan esprilerinin yayılması yüzünden bir hayli sinirlenen ve sosyal medyada isyan eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, gündemden düşmüyor.
Biletleri yok satan yeni gösterisinden geçtiğimiz günlerde düşen bir videoda Hasan Can Kaya'dan bahsettiği anlar çok konuşulmuştu.
Hasan Can Kaya ise Cem Yılmaz'ın kendisi hakkında söylediklerini duyunca ünlü komedyen için "veteran komedyen" benzetmesini yaptı.
Gündemde yeni başlayan Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiği sürerken, ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden saflarını belli etmeye başladı.
Konuya son olarak gazeteci Fatih Altaylı da yorum yaptı. "İkisini de seviyorum tabii Cem Yılmaz başka bir şey Hasan Can Kaya başka bir şey" diyen Altaylı, kendi düşüncelerini paylaştı.
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Hasan Can Kaya için "Cem Yılmaz'ın ligi değil." dedi.
Cem Yılmaz'ın Hasan Can Kaya'dan daha fazla kazandığını dile getiren Altaylı, "Hasan Can Kaya onu kıskanmış olabilir." dedi.
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