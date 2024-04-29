Fatih Altaylı'nın "Onun Ligi Değil" Yorumu Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya Polemiğine Damgasını Vurdu

'İkisi iki ayrı şey niye kavga ediyorlar? İkisi de iyi para kazanıyorlar. Cem tabii daha çok kazanıyor ve daha uzun süredir kazanıyor belki Hasan Can onu da kıskanmış olabilir bilmiyorum sanmıyorum da ihtiyacı da yok. Farklı kültürlere hitap ediyorlar. Anlamsız bir tartışma tavsiyem uzatmamaları.'