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Fatih Altaylı'nın "Onun Ligi Değil" Yorumu Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya Polemiğine Damgasını Vurdu

Fatih Altaylı'nın "Onun Ligi Değil" Yorumu Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya Polemiğine Damgasını Vurdu

Fatih Altaylı Cem Yılmaz Hasan Can Kaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.04.2024 - 11:24

Cem Yılmaz'ın gösterisi esnasında Hasan Can Kaya'dan söz etmesi yeni bir polemiğin başlamasına sebep olmuştu. Ünlü isimler taraflarını sosyal medya paylaşımları ile belli etmeye başlarken, Fatih Altaylı da yorumunu esirgemedi. Altaylı'nın 'Aynı ligde değiller, kıskanmış olabilir' ifadeleri dikkat çekti.

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Yeni gösterisinde yer alan esprilerinin yayılması yüzünden bir hayli sinirlenen ve sosyal medyada isyan eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, gündemden düşmüyor.

Yeni gösterisinde yer alan esprilerinin yayılması yüzünden bir hayli sinirlenen ve sosyal medyada isyan eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, gündemden düşmüyor.

Sosyal medya hesabında yaptığı tüm paylaşımlar birilerine gönderme olarak değerlendirilen, diğer bir yandan gösterilerinde yaptığı espriler izleyenler tarafından yayılan Cem Yılmaz son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında.

Biletleri yok satan yeni gösterisinden geçtiğimiz günlerde düşen bir videoda Hasan Can Kaya'dan bahsettiği anlar çok konuşulmuştu.

Biletleri yok satan yeni gösterisinden geçtiğimiz günlerde düşen bir videoda Hasan Can Kaya'dan bahsettiği anlar çok konuşulmuştu.

'Sizin için Gebze'den geldik' diyen bir seyircisine 'Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi. O böyle konuşuyor ya böyle 'naber a*k, iyi sen a*k', siz de Gebze'den gelin tamam mı a*k?' diyerek cevap verdi.

Hasan Can Kaya ise Cem Yılmaz'ın kendisi hakkında söylediklerini duyunca ünlü komedyen için "veteran komedyen" benzetmesini yaptı.

Hasan Can Kaya ise Cem Yılmaz'ın kendisi hakkında söylediklerini duyunca ünlü komedyen için "veteran komedyen" benzetmesini yaptı.

'Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış.'

Gündemde yeni başlayan Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiği sürerken, ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden saflarını belli etmeye başladı.

Gündemde yeni başlayan Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiği sürerken, ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden saflarını belli etmeye başladı.

Şahan Gökbakar, Hasan Can Kaya'yı etiketlediği bir paylaşımda bulunurken; Hülya Avşar ikisinin de ayrı ayrı yeri olduğunu ve aslında böyle bir durum yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Konuya son olarak gazeteci Fatih Altaylı da yorum yaptı. "İkisini de seviyorum tabii Cem Yılmaz başka bir şey Hasan Can Kaya başka bir şey" diyen Altaylı, kendi düşüncelerini paylaştı.

Konuya son olarak gazeteci Fatih Altaylı da yorum yaptı. "İkisini de seviyorum tabii Cem Yılmaz başka bir şey Hasan Can Kaya başka bir şey" diyen Altaylı, kendi düşüncelerini paylaştı.

'Cem Yılmaz Bir stand up'çı, Hasan Can Kaya Cem Yılmaz gibi değil Hasan Can daha çok seyirciyle itişen, bol küfürlü bir muhabbet yürüten eğlenceli mi eğlenceli zeki mi zeki fırlama mı fırlama.'

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Hasan Can Kaya için "Cem Yılmaz'ın ligi değil." dedi.

Hasan Can Kaya için "Cem Yılmaz'ın ligi değil." dedi.

'Cem Yılmaz başka bir dik yani Hasan Can Kaya henüz o Lig'de değil tabii onun Cem'e veteran demesi bana dense çok bozulmam. Cem'in de pek bozulduğunu sanmıyorum bozulmuş mudur ondan da emin değilim.'

Cem Yılmaz'ın Hasan Can Kaya'dan daha fazla kazandığını dile getiren Altaylı, "Hasan Can Kaya onu kıskanmış olabilir." dedi.

Cem Yılmaz'ın Hasan Can Kaya'dan daha fazla kazandığını dile getiren Altaylı, "Hasan Can Kaya onu kıskanmış olabilir." dedi.

'İkisi iki ayrı şey niye kavga ediyorlar? İkisi de iyi para kazanıyorlar. Cem tabii daha çok kazanıyor ve daha uzun süredir kazanıyor belki Hasan Can onu da kıskanmış olabilir bilmiyorum sanmıyorum da ihtiyacı da yok. Farklı kültürlere hitap ediyorlar. Anlamsız bir tartışma tavsiyem uzatmamaları.'

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